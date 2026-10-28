Mirá En Clave País, el streaming de El País, en vivo: Bolsonaro en Estados Unidos, entrevista a Pablo Abdala y más

De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde "la cocina" del diario, "En Clave País" pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este 28 de octubre estará como invitado Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional y ex subsecretario del Ministerio del Interior, para conversar acerca de las cifras de delitos presentadas recientemente, la actualidad de la seguridad en Uruguay y la interna del Partido Nacional.

Además habrá espacio también para recibir a Markus Buchheit, eurodiputado alemán por Alternativa para Alemania (AfD), que está de visita en Uruguay. Su actividad política también lo ha puesto el foco en nuestro país: impulsó un reclamo de legisladores europeos para liberar a militares y policías presos por crímenes de la dictadura.

Asimismo haremos un repaso de los principales títulos de la jornada para que empieces bien informado. Por ejemplo: todos los detalles de Flávio Bolsonaro y su llegada anoche a Estados Unidos. Viajó en secreto con su familia luego de que la Justicia brasileña le ordenara que entregase su pasaporte y le prohibiera salir de Brasil.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva.

Foto: Leonardo Mainé.

"En Clave País" se transmite en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores. Los lectores también pueden acceder a todos los contenidos de forma on demand.

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