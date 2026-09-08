Mirá En Clave País, el streaming de El País, en vivo: conflicto en el puerto, entrevista a Héctor Cancela y más

De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde "la cocina" del diario, "En Clave País" pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este 8 de setiembre estará como invitado Héctor Cancela, rector de la Universidad de la República (UdelaR), con quien hablaremos sobre el intento de femicidio ocurrido la semana pasada en la Facultad de Medicina.

Además analizaremos el conflicto en el puerto de Montevideo y, como siempre, haremos un repaso de los principales títulos de la jornada para que empieces bien informado.

Por otra parte, habrá espacio también para recibir a Delfina Milder, periodista de Internacionales de El País, que analizará el discurso del presidente Javier Milei que la semana pasada anunció una nueva ofensiva diplomática en el histórico reclamo de Argentina al Reino Unido por las Islas Malvinas.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva.

Foto: Leonardo Mainé.

"En Clave País" se transmite en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores. Los lectores también pueden acceder a todos los contenidos de forma on demand.

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