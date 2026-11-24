De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde "la cocina" del diario, "En Clave País" pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este 24 de noviembre estará como invitado Pablo Menoni, ministro de Tursimo, para conversar todo lo que se viene de cara a una nueva temporada de verano.

Además habrá espacio también para recibir a Sebastián Cabrera, editor de Qué Pasa, que publicó un informe especial en el que dio a conocer que el año pasado 52 organismos públicos sumaron 87.140.565 pesos, algo más de 2,1 millones de dólares, en gastos de catering y lunch.

Asimismo haremos un repaso de los principales títulos de la jornada para que empieces bien informado. Por ejemplo: todo lo que tenés que saber sobre la interpelación que se llevará a cabo esta jornada contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por el rol que tuvo en la decisión de rebajar de cinco a tres años la inhabilitación contra la anestesista Inés Miralles, condenada por la Justicia por un caso de mala praxis.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva.

Foto: Leonardo Mainé.

"En Clave País" se transmite en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores. Los lectores también pueden acceder a todos los contenidos de forma on demand.

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