Mirá En Clave País, el streaming de El País, en vivo: entrevista al expresidente Julio María Sanguinetti

De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde "la cocina" del diario, "En Clave País" pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este 15 de setiembre estará como invitado el expresidente Julio María Sanguinetti, con quien hablaremos de diferentes temas: gestión de Yamandú Orsi, interna del Partido Colorado y la chance de que la Coalición Republicana vaya en lema único en 2029.

Además, con motivo del primer aniversario de la expedición científica Uruguay SUB200 que exploró entre los 200 y los 4.200 metros de profundidad del mar territorial uruguayo a bordo del buque Falkor del Schmidt Ocean Institute, recibiremos a Leticia Burone, oceanógrafa uruguaya, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias y que fue una de las coordinadoras de la expedición.

Asimismo, como siempre, haremos un repaso de los principales títulos de la jornada para que empieces bien informado.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva.

Foto: Leonardo Mainé.

"En Clave País" se transmite en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores. Los lectores también pueden acceder a todos los contenidos de forma on demand.

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