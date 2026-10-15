Mirá En Clave País, el streaming de El País, en vivo: inversión millonaria en Uruguay y entrevista a Ricardo Vairo

De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde "la cocina" del diario, "En Clave País" pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este 15 de octubre profundizaremos en el anunció que realizó ayer el presidente Yamandú Orsi sobre una inversión que será “de las más grandes de la historia reciente, si no la más grande”. El mandatario reveló un acuerdo con la compañía Solaria Energía y Medio Ambiente S. A. que permitirá la construcción de “un parque tecnológico de centros de datos de 500 megavatios” que aterrizará en Uruguay con un régimen de zona franca. Para conocer más detalles, estaremos con el vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor.

Por otra parte estará como invitado central Ricardo Vairo, presidente de Nacional, con quien hablaremos de la actualidad del club, el presente futbolístico de la institución, el master plan para el Parque Central y la reciente polémica acerca de las declaraciones de Flavio Perchman sobre el decanato.

Además habrá espacio también para conocer el siguiente informe: Uruguay es el país del mundo con más perros por habitante. Sin embargo, es el segundo con más mordeduras al año y existen distintos riesgos asociados a la salud que muchos pasan por alto. Para eso conversaremos con José Perrier, profesor grado 5 de Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina de Medicina de la UdelaR.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva.

Foto: Leonardo Mainé.

"En Clave País" se transmite en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores. Los lectores también pueden acceder a todos los contenidos de forma on demand.

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