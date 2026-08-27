Mirá En Clave País, el streaming de El País, en vivo: homenaje a Ruben Rada, el adiós al músico del pueblo uruguayo

De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde "la cocina" del diario, "En Clave País" pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este 27 de agosto En Clave País realizará un programa especial y totalmente dedicado a Ruben Rada, el histórico músico uruguayo que falleció ayer a los 83 años tras permanecer un mes internado por una neumonía.

Como invitados estarán Eduardo Larbanois y Pitufo Lombardo, músicos uruguayos, que analizarán el legado que deja Rada en la cultura de nuestro país.

También se sumarán a la mesa Fernán Cisnero y Rodrigo Guerra, periodistas de la sección Espectáculos de El País.

Recorreremos la vida de Rada en fotos, frases y con la opinión de otros músicos nacionales e internacionales sobre su obra. Además reviviremos la última entrevista que Rada dio a El País.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva.

Foto: Leonardo Mainé.

"En Clave País" se transmite en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores. Los lectores también pueden acceder a todos los contenidos de forma on demand.

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