El Partido Independiente propone que la coalición republicana vote bajo lema único en las próximas elecciones

El Partido Independiente (PI) propondrá al resto de los socios de la coalición republicana analizar la posibilidad de comparecer bajo un lema único en las próximas elecciones, ya que entiende que eso garantizaría la mayor representación electoral de cara al siguiente período de gobierno.

La propuesta se aprobó este sábado luego de la Convención Nacional del partido que tuvo lugar en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo.

El líder del PI, Pablo Mieres, dijo a El País que comparecer con un lema común “maximiza” las posibilidades de convertir votos en cargos. “Cuando se concurre con un lema único, todos los votos se usan para los cargos del propio lema. Con lemas separados los restos se pierden a favor del lema mayor que es el Frente Amplio, nuestro adversario. Es un argumento muy fuerte”, sostuvo Mieres.

El dirigente señaló además que si la oposición comparece separada, tiene cuatro semanas entre la primera y la segunda vuelta para convencer a un votante que apoyó a otro candidato opositor, que respalde al que pasó al balotaje. Esa dificultad derivada de los plazos acotados se elimina eligiendo al candidato único del lema en las elecciones internas de junio, y conformando una fórmula mixta de candidatos provenientes de dos partidos distintos de la coalición.

Mieres reconoció que el planteo aún no reúne consensos en la coalición. “No estamos aferrados a él pero creemos que es el mejor camino”, afirmó.

Asimismo, el PI propondrá al resto de sus socios la creación de ámbitos técnicos multipartidarios para elaborar en el año 2027 un conjunto de propuestas programáticas en común.

“Que las encuestas muestren que la gente hoy no está apoyando al gobierno no quiere decir que la ciudadanía respalde la alternativa de la oposición. Tenemos que mostrar un proyecto bien elaborado, para ganar apoyo”, dijo Mieres.

En la declaración final de la convención, el PI señala que "transcurridos casi dos años de gestión, no se han cumplido ninguna de las promesas" formuladas por el Frente Amplio durante la pasada campaña electoral, "lo que explica los altos niveles de desaprobación de la ciudadanía sobre la gestión del actual gobierno".

Además, los liderados por Pablo Mieres, manifestaron su "preocupación ante la situación económica de nuestro país que muestra tasas de crecimiento y de inversión que son incompatibles con el impulso a mayores oportunidades de empleo y mejora en las condiciones de vida".

Asimismo, señalaron que "la situación de inseguridad continúa siendo un grave problema que afecta la vida cotidiana de nuestra gente, manteniendo tasas de homicidio que en el primer semestre de este año alcanzaron los niveles mayores en una década".

Por otro lado, el PI resolvió impulsar cambios en el régimen de transparencia y control del Estado, promoviendo medidas de fortalecimiento del Tribunal de Cuentas y de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

A juicio de Mieres, este organismo sufre un “proceso de deterioro”, desde que se acordó distribuir entre los partidos los cargos en el directorio.

El dirigente aseguró que el PI está de acuerdo con un proyecto del diputado colorado Conrado Rodríguez para que los directores de la Jutep sean exjueces o exfiscales con al menos diez años de experiencia y garantías de imparcialidad e independencia. La iniciativa busca evitar designaciones político-partidarias y regiría para futuras integraciones del organismo.

Por otro lado, Mieres aseguró que el PI va a reflotar un proyecto de ley propio que establece que las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre gastos con una "entidad patrimonial relevante" tengan efectos suspensivos. "Hay que darle al Tribunal de Cuentas el poder que corresponde. Reiterar gastos importantes después de una observación es como si no se atendiera a la Corte Electoral en asuntos de su competencia", aseguró Mieres.