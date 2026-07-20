Un colectivo de 3.545 docentes solicitaron a Codicen la revocación del plan de titulación que impulsa la ANEP

Un grupo de 3.545 docentes de diferentes asignaturas firmaron una petición calificada solicitando la revisión administrativa y la revocación parcial del plan de titulación impulsado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que fue presentada días atrás ante Codicen, confirmó el abogado del colectivo Emanuel Rocha a El País. Al mismo tiempo, un docente que prefirió no ser identificado presentó un recurso de revocación contra la misma medida, acotó.

El "Plan de egreso y titulación de docentes en ejercicio de educación media”, aprobado por Codicen en octubre pasado, en el que podrán presentarse quienes tengan una antigüedad de al menos ocho años en Secundaria y UTU, un puntaje de inspección o dirección no menor al 71% (aceptable) en los últimos tres años, y acrediten una formación equivalente al 50% o más de la carrera.

La petición calificada presentada a las autoridades, a la que accedió El País, apunta que la resolución del plan citado incorpora un “régimen excepcional” de obtención del título, que está estructurado sobre requisitos “sustancialmente distintos” de los previstos por el régimen general de formación docente.

Asimismo, los artículos 39 y 69 de la ley de educación (18.437), en los que ANEP fundamenta el plan de titulación, “no habilitan a sustituir los requisitos sustanciales establecidos por el régimen ordinario de titulación”, agregó el texto presentado.

La resolución en cuestión introduce “diferencias relevantes” respecto del régimen ordinario “sin exteriorizar una motivación suficiente que permita justificar, desde el punto de vista jurídico, pedagógico y técnico, la equivalencia entre ambos mecanismos de acceso al mismo título profesional”, acotó.

El plan cosechó varias críticas. “La Fenapes rechaza que la antigüedad, por sí sola, se convierta en un mecanismo de titulación (…) presentar los años de servicio como equivalente de un proceso formativo desvaloriza la formación docente”, marcó el sindicato días atrás en un comunicado.