Sindicato para contra plan de titulación de ANEP; entregará "títulos docentes de cartón" en la puerta del Codicen

Persisten las críticas contra el plan de titulación docente de profesores de educación media, impulsado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Tras una semana de ocupación consecutiva de la sede del Instituto de Profesores Artigas (IPA), por parte del gremio estudiantil (Ceipa), y la ocupación de centros de formación en educación (CFE) en varios puntos del interior, las medidas continúan.

El Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) realizará este viernes un paro de 10.00 a 14.00 horas, así como realizará la “entrega de títulos docentes de cartón” en la puerta de la sede de ANEP, a partir de la 10.30 horas, como medida de protesta del plan de titulación. “No importa tu formación, pasá y llevate el tuyo”, ironizó Sidfe en un afiche convocando a una movilización en Avenida Libertador y Colonia.

El Codicen de ANEP aprobó en octubre pasado el "Plan de egreso y titulación de docentes en ejercicio de educación media”, que busca que los profesores en ejercicio logren completar su formación, ya sea rindiendo materias pendientes o acreditando saberes, en un escenario donde solo el 70% de los docentes de Secundaria están titulados, y un 40% de los de UTU. El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, estimó que unos 6.000 docentes no están recibidos.

A nivel docente y de los sindicatos existe conformidad con el plan de egreso, que permite el cursado semestral, de hasta tres o cinco asignaturas pendientes, para obtener el título. Sin embargo, las críticas se concentran en la segunda fase, que refiere al plan de titulación, que si bien está en elaboración, acumula resistencias desde varios ámbitos.

La hoja de ruta planteó que podrán presentarse al plan de titulación quienes tengan una antigüedad de al menos ocho años en Secundaria y UTU, reporten un puntaje de inspección o dirección no menor al 71% (aceptable) en los últimos tres años, y acrediten una formación equivalente al 50% o más de la carrera.

Contemplando que la titulación de grado del Consejo de Formación en Educación (CFE) implica acreditar 370 créditos, el plan reconocerá las “actividades curriculares aprobadas en instituciones universitarias o terciarias habilitadas” del docente, su “experiencia en el desempeño del cargo”, y las “unidades curriculares que el docente deberá aprobar”.

Si bien el plan citado fue aprobado hace casi un año, las resistencias se suscitaron en las últimas semanas cuando se conoció que una comisión activada por Codicen, que articula la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas (DEPE), avanzaba con el diseño del plan de titulación. Las autoridades respaldan el proyecto y aseguran que está avalado por varias normas que impulsan la titulación docente, como el artículo 69 de la ley 18.437.

Las críticas derivaron en una reciente reunión entre la coordinadora de sindicatos de enseñanza (CSEU) y el Codicen. Líber Romero, secretario general de Sidfe, dijo a El País que en ese encuentro se acordó que una vez que se termine el proyecto del plan de titulación se presentará a los docentes.

Sidfe sigue en conflicto porque reclama que el plan de titulación tenga que pasar "necesariamente" por el CFE. “No es el Codicen, ni ninguna comisión vinculada la que lo tiene que elaborar, sino el CFE, que tiene varios mecanismos técnicos para generar planes y programas”, insistió Romero.

La idea de entregar este viernes “títulos de cartón” en la puerta de la sede de ANEP, algo que también se ha replicado en ocupaciones de centros del CFE del interior, busca “evidenciar” ante la ciudadanía que la titulación por acreditación de saberes “no tiene ni pies, ni cabeza”, agregó el sindicalista.

Además de la postura de Sidfe, un colectivo de 3.545 docentes de diferentes asignaturas solicitaron al Codicen la revocación del plan de titulación, tal como informó El País. El sindicato de profesores (Fenapes) “rechaza que la antigüedad, por sí sola, se convierta en un mecanismo de titulación (…) presentar los años de servicio como equivalente de un proceso formativo desvaloriza la formación docente”, marcó.

Una semana de ocupación en el IPA

La sede del IPA, así como los centros regionales de profesores (CERP) de Maldonado, Atlántida y Colonia y los institutos de formación docente (IFD) se ocuparon por estudiantes que se oponen el plan de titulación.

Candela Daners, integrante del Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa), dijo a El País que se inició la ocupación del IPA el jueves de la semana pasada contra los “títulos de cartón”, pero además reclamando una mesa de negociación entre el gremio y Codicen. Consultada sobre por qué el Ceipa ocupó durante una semana por un plan que aún no está pronto, Daners dijo que buscan “tener voz y voto” durante el proceso de discusión del plan de titulación, y no participar luego de que culmine esa instancia.

“El plan de titulación que consideramos correcto es estudiar el profesorado de la especialidad que sea”, remarcó. El Ceipa considera que el plan de egreso es “correcto”, valorando que muchas veces los docentes postergan recibirse por trabajo, familia u otras circunstancias.

No obstante, se opone al plan de titulación, que entienden, brinda “títulos de cartón”. El gremio propone como una medida de apoyo brindar “más becas” a estudiantes para “incentivar” la culminación de la carrera. La protesta del Ceipa, aclaró Daners, no es “en contra” de los docentes que hoy ejercen sin título. “El problema es que se les dé un título que en los hechos no les corresponde”, remarcó.