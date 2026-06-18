Ranking QS de universidades: qué posición ocupan la Udelar, UM, Universidad Católica y la ORT

Se publicó el ranking Quacquarelli Symons (QS) de Universidades 2027 y, según esta clasificación, la Universidad de la República (Udelar) volvió a ser la mejor ubicada de Uruguay. La Udelar se posicionó 652 en el listado. La Universidad Católica del Uruguay (UCU) es la mejor institución de gestión privada en la clasificación nacional y quedó ubicada en la franja 801-850 internacionalmente.

Luego, la Universidad de Montevideo (UM) se posicionó en el lugar 851-900 y la ORT en el 1001-1200.

Universidad Católica del Uruguay. Foto de Archivo.

Latinoamérica

La Universidad de Buenos Aires (UBA) conservó su posición en el puesto 84 a nivel global y por segundo año consecutivo es la única de América Latina que integra el grupo de las 100 mejores universidades del mundo, según la clasificación anual elaborada por la consultora internacional QS Quacquarelli Symonds, publicada en las últimas horas.

Las cinco universidades con mejor desempeño en América Latina además de la UBA (84), son la Pontificia Universidad Católica de Chile (119), la Universidade de Sao Paulo (133), la Universidad Nacional Autónoma de México (145) y la Universidad de Chile (185). Por primera vez desde 2015, la Católica de Chile superó a la institución brasileña para convertirse en la segunda mejor de la región.

Solo Ecuador y Costa Rica lograron avances netos en sus sistemas este año. La Universidad de Costa Rica registró la mayor mejora individual de la región al subir 36 posiciones hasta el puesto 463. En contraste, Colombia sufrió uno de los retrocesos más marcados, con 10 de sus 12 universidades en caída.

La gente camina por el campus del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Cambridge Foto: AFP

Panorama global

A nivel global, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) conserva el primer puesto desde hace 15 años. El Imperial College de Londres se mantiene en segundo lugar por tercer año seguido, posición que ahora comparte con la Universidad de Stanford, que ascendió desde el tercer puesto. El top cinco mundial se completa con la Universidad de Oxford y la Universidad de Harvard. No hubo nuevas incorporaciones entre las diez primeras posiciones.

El ranking de 2027 evaluó a 1500 universidades de 106 sistemas de educación superior. Estados Unidos es el sistema más representado con 184 universidades, seguido por el Reino Unido (93) y China continental (85), el que más instituciones nuevas sumó en la lista, con 13 incorporaciones. Fuera de los líderes tradicionales, solo Suiza y Singapur lograron ubicar universidades en el top 10 mundial con la ETH de Zúrich (puesto 8) y la Universidad Nacional de Singapur (puesto 10).

“Estados Unidos sigue siendo el líder mundial en educación superior global, con instituciones como el MIT, Harvard y Caltech que marcan la referencia en influencia investigadora y reputación. Al mismo tiempo, el mapa global de la educación superior se está diversificando, ya que las instituciones de Asia y Oriente Medio convierten una inversión sostenida en investigación e internacionalización en avances medibles”, describió Sowter.

En base a información de La Nación/GDA