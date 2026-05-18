Frente Amplio impulsa cambio de nombre de Escuela 83 de Pocitos, que fue denominada durante la dictadura

El Frente Amplio impulsa en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes la votación del cambio de nombre de la Escuela N° 83 de Pocitos, hoy llamada “Dr. Martín R. Echegoyen”, figura nacionalista e integrante del Consejo de Estado.

En su lugar, según indicó a El País el diputado frentista Agustín Mazzini, se propone denominarla “Paulina Luisi”, la primera mujer uruguaya en graduarse con un título universitario.

Echegoyen fue dirigente herrerista, presidente del directorio del Partido Nacional, ministro en la década de 1930, el primer presidente del Consejo Nacional de Gobierno en 1959, y senador por más de una década, que tras el golpe de Estado de 1973 asumió la presidencia del Consejo de Estado hasta mayo de 1974, cuando murió.

En 1975, en dictadura, se designó la escuela con su nombre. No obstante, familias de la escuela de la calle Simón Bolivar hicieron una votación en 2022 para renombrarlo, y entre 21 figuras femeninas, ganó Luisi. El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento, en julio de 2025, un proyecto de ley de cambio de denominación del centro.

“Es una vergüenza que hace casi un año estamos para tratar el proyecto. Vinieron los padres, lo discutimos, pero en un momento hay que decidir”, dijo Mazzini, miembro de la Comisión de Educación y Cultura.

Quien pidió que el proyecto sea incluido en la próxima sesión, del 3 de junio, para votarlo en comisión, y sea aprobado en el Plenario antes del arribo de la Rendición de Cuentas.

El diputado blanco Fermín Farinha, miembro de la comisión, señaló a El País que como criterio general no está a favor de una “permanente revisión” de nombres. La Escuela 83 “lleva el nombre de un referente político del Partido Nacional”, por lo que hablará del asunto con su bancada antes de emitir posición. “En comisión tenemos temas mucho más relevantes que esta discusión”, dijo.