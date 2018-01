Desborde por vacunas contra la fiebre amarilla

El Ministerio de Salud Pública (MSP) tuvo que aplicar un nuevo protocolo de vacunación contra la fiebre amarilla para aquellas personas que viajan a determinadas zonas de Brasil y deben suministrarse la dosis tras constatar un aumento en las solicitudes. Es que ya no solo se duplicaron las consultas y las propias vacunaciones, sino que hasta la tarde de ayer se registraban 1.000 personas en lista de espera, situación que ocurre desde el pasado jueves cuando se comunicó la extensión de las "zonas de transmisión" en Brasil.

Según informaron fuentes del MSP a El País, actualmente hay 60 vacunaciones agendadas por día mientras que lo normal es que apenas sean 30. Si bien la inoculación no es una condición que habilite a un turista a ingresar o no a Brasil —de hecho la sanidad brasileña no exige el certificado para permitir el ingreso de extranjeros— la situación se instaló luego de que la Organización Pa-namericana de la Salud (OPS) y el propio MSP actualizasen el mapa de riesgo de Brasil sobre las potenciales "zonas de transmisión".

Los estados de Río de Janeiro, Bahía, Espíritu Santo y Minas Gerais son las nuevas regiones en las que se aconseja la vacunación mientras que la costa atlántica sur de Brasil —las playas de Río Grande del Sur y Santa Catarina— y nordeste alto —Recife, Natal, Maceió y Pipa— permanecen libres de transmisión a la fecha, indicó hace una semana el MSP.

Ayer el ministerio habilitó de forma temporal dos centros vacunatorios para las personas de dos años y más; el vacunatorio del Centro Hospitalario Pereira Rossell (entrada por Lord Ponsomby) de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y el vacunatorio de Sanidad Militar (8 de Octubre 3050) de lunes a viernes de 7:30 a 12:00 horas. En ambos casos no es necesario agendar fecha y hora.

En estos centros, del 23 al 26 de enero, se dará prioridad a quienes viajen a Brasil en la primera semana de febrero, indicó el MSP.

Mientras tanto, en el interior del país, la vacuna se administra en los centros habituales de Salto y Rivera que agregaron nuevos días de vacunación (lunes, miércoles y viernes).

Protocolo.

Según informó el MSP quienes quieran viajar a Brasil deberán consultar con anticipación si es necesario vacunarse contra esta enfermedad antes de salir de Uruguay y deberá ser aplicada con un mínimo de diez días de anticipación. Sin embargo, antes de realizar el trámite es necesaria una consulta médica para evaluar las posibles contraindicaciones de la vacuna. Aquellas personas que ya se la hayan aplicado no deberán hacerlo nuevamente.

Hasta ahora las inscripciones para iniciar el trámite se realizaban a través del sitio "portal.gub.uy", pero hasta nuevo aviso se continuará atendiendo directamente en los centros de vacunación. En los próximos días será prioridad atender a aquellos que ya estaban agendados. Además, a partir del 29 se exigirá la presentación de una receta mé-dica para constatar que no existen contraindicaciones para la vacunación.

Desde el MSP se indicó a El País que de acuerdo a informes técnicos se trata de una vacuna muy bien tolerada por la población, pero que como toda dosis puede presentar contraindicaciones. La vacuna puede causar dolor de cabeza y fiebre; este tipo de síntomas se resuelven en pocos días y no afectan la vida normal. No obstante, "con poca frecuencia pueden ser severos" y en los casos más graves se pueden dar dos situaciones: encefalitis —cinco o siete días luego de la vacuna— y un cuadro que puede dañar los órganos, de comportamiento muy similar a la fiebre misma. En ambos casos, "estos pueden llevar a la muerte", agregaron.

Riesgo.

Entre enero de 2016 y diciembre de 2017, siete países y territorios de la región de las Américas notificaron casos confirmados de fiebre amarilla, comunicó la OPS. Según entiende "el incremento observado está relacionado tanto al ecosistema favorable que propició la diseminación del virus así como a la existencia de población no inmunizada".

La OPS informó que en Brasil hubo un brote de fiebre amarilla en el segundo semestre de 2016 a junio 2017 con 777 casos confirmados y 261 muertos. Se notificaron 11 casos confirmados en 2017 en el Distrito Federal (un caso) y los estados de San Paulo (ocho casos), Minas Gerais (un caso) y Río de Janeiro (un caso). Los casos confirmados en San Pablo, tienen como lugar probable de infección los municipios de Itatiba, Jundiaí, Mairiporã y Nazaré Paulista. Mientras que los casos notificados en Minas Gerais y Río de Janeiro tienen como lugar probable de infección los municipios de Brumadinho y Guapimirim.

El Ministerio de Salud de Brasil difundió un plan para llevar a cabo una campaña masiva de vacunación contra la fiebre amarilla que incluye la dosis regular (0,5 ml) y la fraccionada (0,1 ml). La campaña se llevará a cabo entre febrero y marzo en los estados de San Pablo, Río de Janeiro y Bahía, y tendrá como objetivo vacunar a 19,7 millones de personas en varios municipios.