Coparon una casa en Santa Rosa; entre las víctimas había una niña

Eran tres delincuentes armados y redujeron a un joven de 22 años, a una mujer de 34 y a una niña de 7. Les robaron dinero y el auto. Ninguna de las víctimas resultó lesionada.

Cuatro hombres bajaron de un auto y sorprendieron a un joven de 22 años.

Según informó Jefatura de Policía de Canelones los delincuentes lo obligaron a entrar a su casa, ubicada en el kilómetro 45 de la ruta 33, en Santa Rosa.

Tenían armas de fuego y al ingresar a la casa redujeron al joven, así como también a una mujer de 34 años y a una niña de 7. Les robaron $15.000 y también un auto.

La Policía trabaja para ubicar a los delincuentes con los datos aportados por las víctimas.

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