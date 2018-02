ASSE: Cárambula asume y esperan cambios en cargos

Después de varias negociaciones, el exintendente Marcos Carámbula le dio el sí al presidente Tabaré Vázquez y asumirá como presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Se demoró en tomar la decisión porque tenía dudas sobre el equipo que lo iba a acompañar.

El presidente lo llamó después de las 22:00 del pasado jueves y le pidió que asumiera la responsabilidad para que el Frente Amplio pudiera superar la situación generada a partir de la remoción de los directores políticos del organismo encabezado por la expresidenta Susana Muñiz. Para ese momento, la web de Presidencia de la República ya había informado de las designaciones y del envío de las venias al Parlamento.

Fuentes políticas confirmaron a El País que parte de lo conversado con Vázquez refiere a las direcciones regionales de salud, ya que hay intenciones de realizar cambios de los jerarcas con el objetivo de mejorar el nivel asistencial. Para analizar este tema, se reunirá en los próximos días con la vicepresidenta designada Marlene Sica y el vocal Julio Martínez, hombre de confianza del Movimiento de Participación Popular.

A su vez, algunas fuentes indicaron que Carámbula pretendía también algún cambio de la gerencia general de ASSE que encabeza Richard Millán. Esto, debido a las diferencias generadas en los últimos meses entre el jerarca y Muñiz referidas a la continuidad de Andrés Toriani, como director del Hospital de Rivera.

Sin embargo, fuentes vinculadas a la salud descartaron cambios a nivel de la gerencia general de ASSE. Indicaron que Millán es una persona de extrema confianza del presidente Vázquez y del ministro de Salud Jorge Basso, por lo que permanecería en el cargo.

RELACIONADAS Tras una llamada de Vázquez, Carámbula aceptó presidir ASSE By Lucía Baldomir Tras una llamada de Vázquez, Carámbula aceptó presidir ASSE Tras una llamada de Vázquez, Carámbula aceptó presidir ASSE Carámbula negocia condiciones para aceptar presidir ASSE By EL PAIS Carámbula negocia condiciones para aceptar presidir ASSE Carámbula negocia condiciones para aceptar presidir ASSE

Mesa Política.

El presidente del Frente Amplio Javier Miranda hizo un informe político sobre los relevos de Muñiz, el vicepresidente de ASSE Mauricio Ardus y el vocal Rodríguez Rienzi.

La decisión de Vázquez de remover el directorio se generó luego de que Ardus contratara a la novia de su hijo como secretaria sin realizar un llamado a concurso. Miranda planteó ayer su respaldo a la gestión de ASSE y a la decisión adoptada por Vázquez.

Fuentes que participaron de la reunión, dijeron a El País que Miranda resaltó que el Frente Amplio "a diferencia del Partido Nacional" tomó resoluciones en temas referidos a la ética. En ese marco, sostuvo que no hubo ninguna disposición en el mismo sentido en el caso del intendente de Soriano Agustín Bascou, que hizo cargar combustible en vehículos municipales en estación de servicios de su propiedad.

Además remarcó que tampoco en el caso del intendente de Artigas —que tiene a familiares dentro del gabinete municipal— se tomó ninguna resolución.

En tanto, ayer se reunió la dirección nacional del Movimiento de Participación Popular, quien respaldó la decisión adoptada por el presidente y paralelamente valoró la actuación de Rienzi, quien integra las filas del sector. "Agradecemos su profesionalismo, su ética y compromiso", señalan.

Además apoyaron el nuevo directorio designado por Vázquez. Las venias ya fueron remitidas al Parlamento y serán consideradas el lunes en la bancada que convocó la vicepresidenta Lucía Topolansky.

Nepotismo.

En una carta publicada en la web de El Observador, Carámbula negó las acusaciones que pesan en su contra sobre nepotismo. "Los tres familiares directos o indirectos que nombramos fueron designados por su formación académica de grado universitario en el país y en el exterior y por su experiencia en la gestión en cada una de las áreas", aseguró.

"Lamentablemente se agravia falsa y canallescamente a personas que ya no están, que no pueden defenderse lo que me genera un profundo pesar", aseguró Carámbula. Así contestó a "artículos de prensa" y lo que calificó de una "feroz campaña en redes".