ALUR reclama nulidad de concesiones dadas a Teyma

Un informe del actual Directorio de ALUR, enviado al Juzgado Especializado en Crimen Organizado, califica como "increíble" e "inconcebible" las seis modificaciones millonarias al contrato firmado con Teyma por el entonces presidente de la empresa, Leonardo de León, y el gerente general Manuel González, por la construcción de la planta de etanol en Paysandú.

De León concurrirá a declarar hoy en calidad de indagado sobre las modificaciones al contrato con Teyma y por el uso de las tarjetas corporativas.

En la audiencia efectuada ayer, el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, interrogó a González sobre la construcción de dicha planta que incrementó el pasivo de ALUR, que de US$ 60 millones a US$ 200 millones.

Pacheco aludió a informes jurídicos remitidos por la dirección actual de ALUR que señalan que todos las modificaciones al contrato "han beneficiado"a Teyma, y agregó que ALUR ha sido demandada por esa firma ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

Según Pacheco, el Directorio actual de ALUR ha contestado la demanda de Teyma alegando la nulidad de todos las cláusulas modificatorias firmadas con Teyma por De León.

El 23 de febrero pasado Pacheco solicitó a la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, que archivara la denuncia realizada por el penalista Gustavo Salle sobre eventuales irregularidades en el proceso de adjudicación a Teyma y supuestos sobrecostos en la construcción de la planta de etanol.

En ese expediente no estaban denunciadas las adendas introducidas en el contrato.

El interrogatorio.

Fiscal Pacheco: Respecto de las adendas (cambios en el contrato original), existen seis firmadas por usted y De León respecto de las cuales ALUR informa que no existen antecedentes de discusión en el Directorio de la empresa.

González: En términos generales el Directorio de ALUR no era un ámbito donde se discutieran todos los contratos de la empresa. ALUR es una empresa grande de 1.000 empleados y US$ 250 millones de facturación. Se delegó la elaboración y firmas de contratos en el presidente del Directorio, gerencia general y gerencias, que poseían poderes para celebrar contratos de distinta naturaleza. (...) Por lo tanto los sucesivos directorios estuvieron al tanto de las adendas sin que ningún director hubiera solicitado explícitamente que dichas adendas se integraran al orden del día de alguno de los directorios.

Según González, la primera modificación del acuerdo entre ALUR y Teyma por la construcción de la planta de etanol en Paysandú corresponde al contrato 834 y la quinta adenda al contrato 1.102.

"O sea, que en el ínterin se firmaron más de 200 contratos y con esto quiero decir que se formaban cientos de contratos al año y era imposible que pasaran por el Directorio", dijo. Agregó que "el Directorio de ALUR delegó la posibilidad de suscribir contratos por el presidente del mismo, De León o la gerencia general".

Sin embargo, Pacheco insistió sobre las modificaciones que beneficiaron a Teyma.

Pacheco: ¿Está en conocimiento de informes jurídicos remitidos por la actual dirección de ALUR en los que se señala que todos los contratos modificatorios han beneficiado a Teyma? ¿Sabe que ALUR actualmente ha sido demandada ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y ha reconvenido contra Teyma alegando la nulidad de la causa de todos los contratos modificatorios?

González: Estoy en conocimiento de los informes presentados a esta sede en el marco de este proceso y de que hay un arbitraje entre Abengoa (Teyma en Uruguay) y ALUR. Me gustaría decir que las adendas fueron presentadas a la Comisión Investigadora parlamentaria en septiembre del 2015, previo a las comparecencia de los representantes de ALUR y no fueron objeto de las denuncias presentadas por los partidos políticos.

Con respecto a los informes que presenta ALUR, el ex gerente general de esa empresa señaló que Abengoa solicitó la recepción definitiva de la planta de bioetanol y al no recibir respuesta por parte del Directorio, inició en noviembre del 2017 el arbitraje. Y agregó: "Por lo tanto, los informes que remite ALUR a esta Sede, que son elaborados por los mismos profesionales que la defienden en dicho arbitraje, están viciados por el propio interés de esa empresa en su arbitraje con Abengoa. No son informes objetivos".

Indagan impacto en precios del etanol En la audiencia realizada ayer, los abogados Pablo Donnangelo (Partido Independiente) y María del Carmen Dávila (Unidad Popular) preguntaron al ex gerente general de ALUR, Manuel González, si las modificaciones del contrato firmado con Abengoa-Teyma impactaron en los precios del etanol. También interrogaron sobre qué parámetros se utilizaban para que un contrato escapara a la consideración del Directorio de ALUR.

González respondió que el precio final del etanol resulta de una paramétrica que incluía distintos factores, como el costo de la materia prima, de los insumos y la amortización de inversiones. "Se debe aclarar que el proyecto tuvo un desvío inferior al 5% respecto al monto presupuestado y aprobado por el Directorio de Ancap. Hablar de precio en la región es complicado porque los biocombustibles son subvencionados en cada país y hay que hablar de cada momento y lugar determinado", respondió González.

La abogada de los directores Germán Riet y Juan Gómez, Laura Robatto, preguntó a González si creía que el informe presentado por la nueva dirección de ALUR refleja que ambas empresas se hicieron concesiones recíprocas.

González: El informe de ALUR omite explicitar las numerosas concesiones efectuadas por la propia Abengoa y el incumplimiento contractual financiero en que se encontraba ALUR.

González se quejó de que las actuales autoridades de ALUR omitieron decir que un premio que cobró Abengoa se debió a una extensión del servicio de acompañamiento solicitado por técnicos de ALUR.