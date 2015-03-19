Alerta a la población por falsos secuestros

La Jefatura de Policía de Montevideo alerta a la población sobre una nueva modalidad delictiva, surgida en los últimos días, mediante la cual delincuentes se hacen pasar por personas extranjeras, fingiendo un secuestro.

Según indica un comunicado, los delincuentes imitan acentos extranjeros y se identifican como integrantes de una organización delictiva internacional y afirman a quienes pretenden estafar que tienen secuestrado a algún familiar.

Los delincuentes le informan a la persona que tienen secuestrado a un familiar y exigen un giro de dinero a cambio de la liberación.

Para que el delito parezca más real, los delincuente le pasan el teléfono a otra persona, quien se hace pasar por la víctima, simulando su voz y aprovechándose del estado emocional del familiar al recibir la noticia.

La Policía exhorta a llamar al 911 si llegan a recibir una llamada de este tipo y contactarse de inmediato con la persona que afirman haber secuestrado.

Jefatura de Montevideo