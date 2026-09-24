Horóscopo del jueves 24 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La Luna en Piscis, hoy y mañana, puede hacerlos sentir que algo llega a su fin. No cuestionen: el fin de semana reconocerán mejor sus necesidades.

Tauro

Comienza Libra y ustedes se muestran radiantes, aunque la Luna en Piscis los vuelve más sensibles de lo habitual. Avancen con calma.

Géminis

Hoy y mañana todo puede exigir un esfuerzo extra. Tómenlo con buen humor. La Luna en Piscis y el inicio de Libra marcan días intensos.

Cáncer

Esta semana deben cerrar un asunto laboral para facilitar su definición. Todo resultará más sencillo si toman la iniciativa. Adelante, Cangrejos.

Leo

Comienza Libra y eso los tranquiliza tras la energía del Sol en Virgo. Hoy estarán más amables y abiertos al diálogo.

Virgo

Hoy y mañana tendrán la Luna en su opuesto, Piscis, y eso puede despertar cierta melancolía por asuntos del pasado. Hablar será la mejor opción.

Libra

Hoy comienza su signo y pueden sentirse más duales. No tomen decisiones de futuro. Esperen: pronto tendrán mayor claridad.

Horóscopo

Escorpio

Venus permanece en su signo hasta el 2 de octubre y la Luna en Piscis este fin de semana los impulsa a resolver tareas que no pueden postergar. Día emotivo.

Sagitario

La energía que llevan en su flecha aún no se expresará con fuerza. Si están cansados, es normal. Esperen al sábado para recuperar fuerzas.

Capricornio

Algunas tareas resultan más emotivas y quizá sienten que llegó el momento de cerrar una etapa. Hoy y mañana son buenos días.

Acuario

Piscis despierta su sensibilidad y podrán cerrar un asunto pendiente desde hace tiempo. Confíen en lo que sienten y den el paso.

Piscis

La Luna en su signo, hoy y mañana, los llevará a hacer de todo un poco. Serán escuchados y comprendidos por el resto del zodíaco. Tendrán dos días de mucho trabajo.

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