Horóscopo chino: cómo saber qué signo sos según tu año de nacimiento y qué animal te corresponde

A diferencia de la astrología occidental, que divide los signos del zodiaco según el mes de nacimiento y la posición del Sol, la astrología oriental se centra en un ciclo de 12 años, donde cada período está representado por un animal.

Entender el signo en el horóscopo chino depende fundamentalmente del año de nacimiento de cada persona, alineado con el calendario lunisolar tradicional.

Este sistema milenario combina además la figura de los 12 animales con los cinco elementos esenciales de la naturaleza: madera, fuego, tierra, metal y agua.

Según un artículo publicado en Clarín, el inicio de cada año en el calendario oriental no coincide con el 1 de enero, por lo que quienes hayan nacido entre enero y febrero deben prestar especial atención a la fecha exacta en la que comenzó el Año Nuevo chino en su momento de nacimiento.

Sello rojo y dorado que conmemora el Año del Caballo de Fuego según el horóscopo chino. Foto: Canva.

Los 12 animales del horóscopo chino según el año de nacimiento

Dentro de este esquema, la personalidad, las inclinaciones y la compatibilidad de cada individuo se consideran asociadas al animal de su año de nacimiento. Los 12 animales que integran la lista del zodiaco se distribuyen de la siguiente manera:

Rata : nacidos en 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

: nacidos en 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Búfalo (o Buey) : nacidos en 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

: nacidos en 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Tigre : nacidos en 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

: nacidos en 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Conejo : nacidos en 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

: nacidos en 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. Dragón : nacidos en 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

: nacidos en 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Serpiente : nacidos en 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

: nacidos en 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Caballo : nacidos en 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 .

: nacidos en 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, . Cabra : nacidos en 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

: nacidos en 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. Mono : nacidos en 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

: nacidos en 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016. Gallo : nacidos en 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

: nacidos en 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017. Perro : nacidos en 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

: nacidos en 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Cerdo: nacidos en 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Brújula tradicional china, conocida como Luopan, combinada con los doce animales del zodiaco chino y los trigramas del I Ching. Foto: Canva.

El rol de los cinco elementos en el horóscopo chino

Dentro de la astrología oriental, la fecha de nacimiento no solo define una figura dentro del zodiaco, sino que constituye una lectura sobre el carácter, las energías y las tendencias de vida de cada persona.

Por ende, además del animal correspondiente, se asigna un elemento según el último dígito del año zodiacal chino correspondiente a la persona: