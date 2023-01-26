“Una completa fantasía”, dijo ex instructor del príncipe Harry sobre anécdota contada en "En la sombra"

En base a La Nación (GDA)

La autobiografía del príncipe Harry sigue dando de qué hablar. Esta vez, una de sus impactantes afirmaciones, fue descartada por un testigo de primera mano.

En el libro, el duque de Sussex detalló un vuelo de entrenamiento al que llamó “suicida” debido a que el instructor que lo acompañaba detuvo su avión de hélice Slingsby T67 Fireflye a propósito sin alertar a nadie de lo que estaba sucediendo.

Sin embargo, aquel instructor, llamado Michael Booley, exsargento, asegura que esto no sucedió debido a que los vuelos de este tipo se planifican al detalle de antemano. “Estoy asombrado por esto. Incluso en estado de shock”, le dijo al periódico británico Sunday Mirror.

En "En la sombra" Harry escribe: “En uno de nuestros primeros vuelos juntos, sin previo aviso, Booley arrojó el avión a una pérdida. Sentí que el ala izquierda se hundió, una sensación de desorden, de entropía, y luego, después de varios segundos que parecieron décadas, recuperó el avión y niveló las alas. Lo miré fijamente: ¿Fue esto un intento de suicidio abortado?”. Supuestamente, Booley le respondió que no, que solo era la siguiente etapa de su entrenamiento.

En la sombra, la biografía del príncipe Harry

Foto: AFP

Asombrado por las declaraciones del príncipe, el instructor dijo: “Si bien en el libro me felicita, me temo que el recuerdo de las salidas y las lecciones es inexacto. Es importante resaltar que nada en la cabina es una sorpresa”. De ahí que Booley califique la anécdota como una “completa fantasía”.

“Cada salida se informa minuciosamente de antemano, cada aspecto. El vuelo se realiza exactamente de acuerdo con ese resumen. La única vez que hay sorpresas es más adelante en el plan de estudios, no como se indica en el libro, cuando se presentan las emergencias”, continuó. “Los fallos de motor se practican antes del primer vuelo en soledad por si el alumno los sufre”, agregó.

El hombre de 57 años sirvió en el ejército durante 33 años y le enseñó a Harry a pilotar el Firefly en 2009. Y aunque Booley todavía tiene “el máximo respeto” por el príncipe, al que considera uno de sus mejores alumnos, ha cuestionado ciertas partes de sus memorias, que fueron escritas por el autor John Joseph Moehringer.

“Creo que la referencias a las salidas en avión ha sido dramatizada. Supongo que es el resultado de la escritura fantasma. Además, nunca llamé al príncipe Harry como teniente Wales como dice el libro, sino que era un oficial y lo llamé señor”, aclaró Booley respecto de los dichos del duque en sus memorias.

Pero Booley no es el único que ha cuestionado esta parte del libro de Harry, sino que un ex instructor de los helicópteros Apache le dijo al Mirror: “Todas las salidas de entrenamiento se informan al enésimo grado para que el estudiante sea plenamente consciente de cuál es el plan. En el aire no es el momento de intentar informar a alguien sobre cuál es el plan. La sesión informativa tendrá lugar en el suelo frente a una pizarra. Solo puedo suponer que el libro fue escrito así para lograr un efecto dramático, porque está mal y ningún instructor se comportaría así”.