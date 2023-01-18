Libro de memorias del príncipe Harry bate récord de ventas en el Reino Unido

Por EFE

"En la sombra", el libro de memorias del príncipe Harry que fue publicado hace apenas unos días (el 10 de enero) se convirtió en el libro de no ficción más vendido en el Reino Unido. Así lo señalan datos oficiales de Nielsen BookData.

La empresa reveló que durante su primera semana "Spare", como se titula en inglés, vendió 467.183 copias, lo que lo convierte en el libro de no ficción más vendido en este plazo desde que Nielsen empezó sus registros en 1998.

La biografía del hijo menor de Carlos III y la difunta princesa Diana, escrita con la ayuda de JR Moehringer, batió con creces el récord anterior en no ficción, que ostentaba el volumen de recetas para adelgazar "Pinch of Nom", con 210.506 copias vendidas en 2019, indica la compañía.

Las ventas de "En la sombra" en su primera semana solo han sido superadas históricamente en la categoría de ficción por cuatro novelas del mago Harry Potter y por "El Símbolo Perdido" de Dan Brown.

Aunque la prensa había publicado numerosos extractos del libro del príncipe Harry, que salió a la venta prematuramente por error en España, ello no ha mermado el interés del público, según confirman los datos.

En su libro, Harry, de 38 años, repasa su trayectoria como "el repuesto" del heredero al trono, su hermano William, narrando el trauma que le causó la muerte de su madre en 1997, así como las desavenencias con sus parientes y su nueva vida con la actriz estadounidense Meghan Markle.