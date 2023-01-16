Prensa británica ve "posible" la reconciliación entre Harry y la familia real

De acuerdo a lo publicado este domingo por el diario Sunday Times, el príncipe Harry podría reunirse con el resto de la familia real británica antes de la coronación de su padre Carlos III en mayo, para calmar la tensión tras la publicación de sus explosivas memorias.

"Todas las partes tendrán que ser flexibles. Pero es posible, es reparable", estimó una fuente cercana al rey y a Harry citada por el dominical. El rotativo menciona la posibilidad de una reunión entre el príncipe, su padre Carlos y su hermano William antes de la coronación prevista el 6 de mayo.

El libro de Harry, titulado "En la sombra", tiene un éxito fulgurante en las librerías. En ellas, el hijo menor de Carlos III y nieto de la difunta Isabel II no escatima críticas, como por ejemplo a su hermano William, al que califica de "archienemigo".

Oficialmente, el palacio de Buckingham ha guardado silencio desde la salida del libro. La fuente citada por el Sunday Times sostiene que "hay que pasar a otra cosa, y debe solucionarse de aquí a abril". "El rey necesita la vía expedita antes de la coronación", añade esa fuente.

Según otra fuente citada por el diario, Harry y su esposa Meghan deberán ser invitados a la coronación, para que el conflicto familiar no suponga una "distracción" que le haga sombra a la ceremonia.

Harry y Meghan abandonaron la familia real en 2020 y viven en Estados Unidos. Según un reciente sondeo efectuado por YouGov, son aún más impopulares que el príncipe Andrés, hermano de Carlos III apartado de la monarquía tras verse involucrado en un escándalo sexual.

AFP