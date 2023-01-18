Kate Middleton lanza una indirecta a Harry tras las acusaciones en su libro: "no funciona"

Por La Nación

Sin dudas, la publicación del libro del príncipe Harry "En la sombra" trajo varias polémicas por los señalamientos a los miembros de la familia real británica.

Si bien su hermano William y su cuñada, Kate Middleton, se mantuvieron en silencio ante las acusaciones en su contra, eso cambió en las últimas horas cuando la princesa de Gales lanzó una sutil indirecta que los usuarios interpretaron que tenía un único destinatario: “Las terapias de conversación no funcionan para algunas personas”.

En el libro, el hijo menor de Lady Di y el rey Carlos III, relató algunos episodios que pusieron en el punto de mira a los miembros de la realeza británica. Allí habló de muchos aspectos de su vida personal: su niñez, la trágica muerte de su madre, su juventud rebelde, su problemática salida de la familia real tras su boda con Meghan Markle y su complicada relación con su hermano William y con su padre. Además, detalló que en una oportunidad hubo una agresión de parte de su hermano hacia él.

Ante las repercusiones que ocasionaron para los monarcas de Inglaterra las revelaciones en el texto, William y Kate participaron en su primer evento público y visitaron la organización que promueve la salud mental Open Door Charity.

Según consignó el Daily Mail, Middleton mantuvo una charla con un grupo de adolescentes, durante la cual un joven relató cómo la música se convirtió en la mejor manera de expresar lo que siente.

“Producir música y dejar salir lo que sientes es mejor que decirlo en una atmósfera clínica.“¡Eso fue difícil de explicar!”, expresó. Ante esto, la princesa le respondió: “Las terapias de conversación no funcionan para algunas personas. No son para todos. Es muy importante contar con una variedad de terapias. Todo el mundo habla mucho más sobre la salud mental. A menudo hubo connotaciones negativas a su alrededor”.

Muchos interpretaron que los dichos de Kate fueron una indirecta hacia su cuñado, quien en el libro habló de cómo lo ayudó la terapia en su vida. Asimismo, se refirió a la famosa disputa en la que la princesa de Gales habría hecho llorar a Meghan Markle días antes de su casamiento, además de responsabilizarla a ella y a William de convencerlo de usar un disfraz nazi en una fiesta de Halloween.

