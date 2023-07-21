Rey Carlos III deberá pagarle al príncipe William cada vez que se quede en su casa de Gales

El Universal (GDA)

El príncipe William y el rey Carlos III tuvieron el primer desacuerdo desde que ambos asumieron sus nuevas funciones dentro de la monarquía británica: el hijo de Isabel II se disgustó por la decisión de su hijo mayor de que en caso de querer visitar la casa que tienen en Gales, Carlos deberá pagar la renta como cualquier otro húesped.

Así lo informó el "Daily Mail" y agregó que "el Rey estaba bastante molesto, pero ese era el trato. Significa que aún puede continuar quedándose allí solamente que pagará el alquiler por el tiempo en que se hospede", informó una persona cercana a Carlos III.

Aparentemente el rey Carlos no estaría de acuerdo con que el príncipe haya decidido alquilar la propiedad ya que tendrá que sacar todas sus cosas personales y no podrá asistir sin previo aviso.

Según información de "The Independent", la casa se ubica al sur de Gales, en el borde de Bannau Brycheiniog, ahora conocido como Brecon Beacons y que pertenece a la familia real desde 2007, año en el que Carlos III decidió comprarla por 1.2 millones de libras.

Desde que la reina Isabel II falleció en septiembre del año pasado, William asumió todo lo relacionado con el ducado de Cornualles, por lo que su decisión de alquilar dicha propiedad es totalmente libre.

Aunque se reporta que Carlos III se encuentra "molesto y decepcionado", la decisión de los príncipes de Gales también tiene que ver con su intención de apoyar el turismo y seguir generando empatía con el pueblo británico.