El príncipe William quiere que sus hijos conozcan la situación de los sin techo

Agencia EFE

El príncipe William, heredero de la corona británica, quiere que sus hijos conozcan la situación de los sin techo y tiene intención de llevarlos a un centro de acogida de estas personas como lo hizo en momento su madre Lady Di.

Así lo afirma el príncipe en una entrevista que publicó el dominical británico "The Sunday Times", que coincide con la celebración del "Día del padre" en el Reino Unido.

William, de 40 años, dijo que sus hijos -los príncipes George, Charlotte y Louis- "definitivamente estarán expuestos" a lo que supone la falta de vivienda para que conozcan de primera mano cómo "algunos de nosotros necesitamos una mano amiga". El príncipe agregó que ha estado pensando en el momento adecuado para llevarlos a un centro de acogida de personas sin hogar, como lo hizo su madre, la princesa Diana, con él cuando tenía 11 años.

Además, el hijo mayor del rey Carlos III quiere lanzar un nuevo proyecto que abordará este problema.

En su entrevista, William dijo que ha hablado con sus hijos, de camino al colegio, sobre algunas personas que podían ver sentadas, los sin techo, ante los supermercados. En ese momento, "una de las cosas que estaba pensando era cuándo es el momento adecuado para llevar a los niños a una organización para personas sin hogar", resaltó.

"Definitivamente estarán expuestos a eso. En el camino a la escuela, hablamos sobre lo que vemos", añadió William, que vive actualmente en una casa en Windsor, a las afueras de Londres.

"Cuando estábamos en Londres, conduciendo de un lado a otro, solíamos ver personas sentadas fuera de los supermercados y hablábamos de eso. Les decía a los niños: '¿Por qué están ahí? ¿Qué está pasando?' Creo que es de interés para todos, es lo correcto, exponer a los niños...para que entiendan", explicó. "Crecerán sabiendo que, en realidad, ¿sabes qué? Algunos de nosotros somos muy afortunados, algunos de nosotros necesitamos un poco de ayuda, algunos de nosotros necesitamos hacer un poco más donde podamos para ayudar a otros, mejorar sus vidas", añadió.

El príncipe seguirá así los pasos de su madre, quien lo llevó a él y a su hermano, el príncipe Harry, en 1993 a visitar un refugio para personas sin hogar en Londres gestionado por "Passage", una organización de la que ahora él es patrocinador. A principios de este año, recordó la experiencia y dijo: "Mi madre me presentó la causa de la falta de vivienda desde muy joven, y estoy muy contento de que lo haya hecho". "Creo que estaría decepcionada de que todavía no hayamos avanzado, en términos de abordar la falta de vivienda y prevenirla", admitió el heredero de la corona.

A fines de este mes, el príncipe espera lanzar un proyecto de la organización benéfica de él y su esposa -la Fundación Real-, con el que confía pueda proporcionar ayuda a las personas que la necesitan.