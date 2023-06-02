El príncipe William tuvo un desubicado gesto con Kate al saludar a la princesa de Jordania en su boda

La Nación (GDA)

Durante la jornada de ayer en el casamiento del heredero al trono de Jordania, el príncipe Hussein, y la arquitecta Rajwa Al Saif, todas las miradas estuvieron puestas en los novios. Sin embargo, hubo una particular secuencia que logró robarse la atención del público: el momento en el que, impaciente, el príncipe William le hizo un desagradable gesto a Kate Middleton mientras esta se detenía a saludar a la flamante novia.

Aunque la presencia de los príncipes de Gales se mantuvo en secreto hasta un par de horas antes de la ceremonia, cuando la prensa confirmó que asistirían, no tardaron en ubicarse entre las parejas más comentadas de la ceremonia. Pero no por sus looks o por algún blooper, sino por un inesperado intercambio que fue captado en cámara.

Los príncipes de Gales participaron de la boda real del príncipe Hussein y Rajwa Al Saif. Foto: AFP

Una vez finalizado el rito islámico que tuvo lugar en una carpa instalada en los jardines del palacio de Zahran, los recién casados se dispusieron a recibir los saludos de todos los presentes. Cuando fue el turno del príncipe y la princesa de Gales, Middleton se detuvo un poco más de lo previsto, lo que incomodó a su marido quien, sin dudarlo, intentó que se apresurara.

Al mismo tiempo que la madre de Louis, Charlotte y George intercambiaba sonrisas y hablaba cómodamente con Rajwa Al Saif, William le hizo un no tan disimulado gesto con la mano para pedirle que “redondeara” la conversación e, incluso, se escuchó como por lo bajo le decía “chop, chop”, expresión coloquial que en Inglaterra se usa para pedirle a otra persona que se apure.

