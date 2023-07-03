Esta es la cifra millonaria que el príncipe William recibe por concepto de sueldo anual

El Universal (GDA)

Con el fallecimiento de Isabel II, el príncipe William heredó el Ducado de Cornualles, una propiedad con la que han aumentado sus ingresos en el último año. De acuerdo con el informe anual, el Príncipe de Gales recibió alrededor de 7 millones de dólares.

Hace más de 600 años, Eduardo III de Inglaterra se encargó de crear el Ducado de Cornualles y desde entonces han pasado 25 duques, incluyendo al príncipe William.

De acuerdo con el informe oficial, las ganancias totales del Ducado de Cornualles son poco más de 24 mil millones de libras esterlinas, es decir, más de 30 millones de dólares. El príncipe William y el rey Carlos III decidieron dividir la cantidad que perciben por parte del ducado a la mitad, es decir, este año recibió más de 16 millones de dólares.

De dicha cantidad, el Ducado de Cornualles solicitó quedarse con una parte, es decir, 8 millones de libras esterlinas, con el objetivo de ser una "capital extra de trabajo". De tal forma, el príncipe William solamente recibió 6 millones de libras esterlinas, un ingreso que podría cambiar en un futuro.

Además de percibir dicha cantidad, el hijo de Carlos III en más de una ocasión ha confesado su interés por diversas causas; "Estoy comprometido con la causa de abordar el cambio climático y estoy orgulloso de los esfuerzos para contribuir a este desafío".