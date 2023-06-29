Fotografían al príncipe William en un bar con amigos y sin Kate Middleton

El Universal (GDA)

A pocos meses del fuerte rumor que indicaba una infidelidad de su parte, el príncipe William fue captado disfrutando de una divertida noche de viernes en un bar junto a sus amigos y sin su esposa Kate Middleton.

El hijo del rey Carlos III se permitió 'olvidar' sus obligaciones por un momento para distraerse con sus amigos y tal vez, celebrar su cumpleaños 41. Mediante un video compartido por el tabloide británico "Daily Mail", se aprecia al heredero al trono británico disfrutando de la música electrónica en una cabina reservada del club nocturno llamado KOKO.

Luciendo una camisa de vestir en color azul marino, el príncipe de Gales se encontraba sujetando una cerveza en compañía de sus dos amigos, Guy Pelly y James Meade, padrinos del pequeño príncipe Louis y la princesa Charlotte, respectivamente.

De acuerdo con "Daily Mail", el príncipe William junto a sus amigos James y Guy, disfrutaron de algunas bebidas mientras se relajaban y bailaban al ritmo de la música. Aparentemente la divertida salida del príncipe William solamente incluyó a sus amigos de confianza para evitar crear un nuevo rumor como sucedió con Rose Hanbury y del que apenas se recupera.

I hope #PrinceWillam had a great time

At least he has a healthy marriage. He can spend time with his actual longtime friends without being clawed.



Prince William is spotted enjoying a night out at KOKO in Camden https://t.co/nqeQMFbCdN via @Femail — Queen of Hearts ♥️ HRH Princess of Flanders 🖤💛 (@QueenHearts09) June 28, 2023

Durante el mismo viernes 23 de junio, el príncipe William y Kate Middleton asistieron al Royal Ascot, uno de los eventos más importantes dentro de la socidad británica. Sin embargo, la princesa Kate Middleton, no fue requerida para la celebración de su esposo en el bar KOKO pese a que durante su jueventud ambos eran grandes seguidores de las salidas nocturnas.

Actualmente, el príncipe William y Kate Middleton, casados desde abril del año 2011, son dos de los miembros de la familia real con mayor popularidad debido a su empatía con los británicos.

