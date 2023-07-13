Kate Middleton tiene la agenda completa por todo el verano boreal para complacer a Carlos III

El Universal (GDA)

Kate Middleton sacrificará su descanso este verano para "complacer" al rey Carlos III. Es que si bien lo normal es que durante el periodo vacacional los royals aparezcan en menos eventos públicos, este año no será así para los príncipes de Gales quienes se han convertido en los personajes más queridos de la monarquía británica.

En las últimas semanas, Middleton asisitió a diferentes compromisos públicos que usualmente no aparecen en su agenda de verano debido a que es un periodo que usa para aprovechar al máximo a sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis.

Sin embargo, un insider ha revelado a "Ok! Magazine" que la princesa de Gales es quien ha querido agregar más eventos a su agenda. "Está asumiendo más compromisos que nunca. Siente que es aún más importante que la monarquía sea vista acudiendo a compromisos y que la gente no la asocie con pasarse todo el verano de forma ociosa".

Además de eso, otra de las motivaciones de Kate Middleton podría estar relacionada con complacer al rey Carlos III, quien ha encontrado completo apoyo en el príncipe William y ella para representar a la corona británica. "Al rey Carlos le complace que Kate quiera asumir compromisos y deberes adicionales, sobre todo porque el pueblo británico puede acudir más a este tipo de actos y disfrutar de su presencia en verano, por lo que ella está pudiendo compartir más momentos con quienes llevan todo el año deseando tener tiempo para conocerla".

Dentro de poco se cumplirá un año desde que Kate Middleton y el príncipe William se mudaron a Adelaide Cottage, una residencia que pese a no tener espacio para su niñera María Teresa Turrión, han encontrado la solución para que siga formando parte de sus vidas, especialmente con su nueva agenda.