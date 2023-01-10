Lady Di: la mujer detrás de la pelea entre Sylvester Stallone y Richard Gere

La princesa de Gales despertaba pasiones y recién separada del entonces príncipe Carlos no le faltaban oportunidades para conocer a potenciales parejas, famosas o no. Lady Di es justamente el motivo por el que Sylvester Stallone y Richard Gere pasaron "a las manos".

Los actores se odiaban desde hacía más de una década y una noche terminaron a las trompadas nada menos que por la atención de Diana.

Según contó Elton John en Me, su autobiografía, el episodio ocurrió en su casa, en medio de una cena en homenaje al encargado de Walt Disney Studios, Jeffrey Katzenberg, quien le había encargado realizar la música de la película El Rey León.

“Richard y Diana entraron en confianza rápidamente”, escribió el músico, asegurando que en ese entonces Lady Di ya estaba separada del príncipe Carlos y que Gere también había terminado su relación con la supermodelo Cindy Crawford. “Mientras el resto de nosotros conversaba, no pude evitar notar una atmósfera extraña en la habitación. A juzgar por la forma en que los miraba, la floreciente amistad entre Diana y Richard no le estaba cayendo muy bien a Sylvester”, rememoró. “Creo que él llegó a la fiesta con la intención de conquistar a Diana, pero se dio cuenta que sus planes estaban arruinados”.

Cuando llegó el momento de sentarse a comer, Elton John recuerda que tanto Gere como Stallone desaparecieron del lugar. Fue el actual esposo del músico británico, David Furnish, quien encontró a los dos actores “enfrentándose el uno al otro, con la intención de disputarse la atención de Diana con los puños”.

Si bien Furnish logró separarlos, Elton asegura que la tensión entre los tres se mantuvo el resto de la noche. “Después de cenar, Diana y Richard volvieron a ocupar sus lugares en los sillones frente al fuego, mientras que Sylvester se fue a su casa”, escribe John y asegura que le escuchó decir a Stallone lo siguiente: “Nunca hubiese venido si sabía que el maldito príncipe encantador iba a estar allí”.

La Nación (GDA)