¿Por qué Lady Di descartó tener un romance con Tom Cruise?

Apenas separada del príncipe Carlos, Lady Di era una de las mujeres más admiradas y respetadas del planeta. Tener un romance con Diana era el sueño de millones de hombres, sobre todo de las máximas estrellas masculinas de Hollywood.

La princesa de Gales despertaba pasiones y uno de los astros más importantes del último tramo del siglo pasado, Tom Cruise, intentó ganarse su corazón y, según trascendió, no lo consiguió por una sencilla razón.

El protagonista de Top Gun conoció a la princesa en 1992, en un exclusivo evento que se realizó en Londres por el estreno de Un horizonte lejano, la película en la que nació su romance con Nicole Kidman. La actriz también formó parte de aquel encuentro que, según se sabe ahora, no fue el único entre ellos.

Darren McGrady, que se desempeñó durante 11 años como chef de la familia real británica, fue quien reveló que Cruise y Spencer volvieron a verse, pero la impresión que se llevó Diana no fue la mejor.

“Ella entró a la cocina una mañana y me dijo: ‘Dareen, recibimos una invitación para ir al set de Misión Imposible en Pinewood Studios en Londres. La idea es que lleve a William y Harry’. Los muchachos eran chicos entonces y ella sabía que iban a disfrutar de la pirotecnia y los efectos especiales”, contó McGrady hace un tiempo.

El chef, entonces, le respondió: “‘No estoy seguro acerca de los niños, Su Alteza Real, pero si llega a conocer a Tom Cruise...”. Lady Di lo interrumpió: “Darren, voy a hacer unos chistes”.

Finalmente, Spencer decidió aceptar la invitación y, tal como pensaba, los príncipes disfrutaron de la excursión. “Al regresar, vino nuevamente a la cocina. Entró, tomó unas frutas sin decir nada, pero cuando se estaba yendo, dijo: ‘Otro más fuera de la lista. Es demasiado bajito’”.

La Nación (GDA)

