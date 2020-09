H&M lanzó su colección que cuida el medio ambiente y respondió las preguntas de EME

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con un evento digital para toda latinoamérica, en el que Natalia Oreiro estuvo presente como mediadora, la marca sueca H&M presentó su colección Conscious Exclusive.

Además, la marca presentó su colección de vestidos de primavera elaborados con materiales sostenibles, un tipo de algodón sostenible, que incluyó a las influencers uruguayas Annasofía Facello, Sofía Bauzá “Rubia Mala”, Romina Di Bartolomeo, Luzía Cavallini, Vale Bonet y Antonia Montero.

Los vestidos, que estarán a la venta en las tiendas H&M Punta Carretas y Montevideo Shopping a partir del jueves 1 de octubre, fueron elaborados con el concepto “vestidos de hoy con materiales de mañana”y la mayoría se fabricaron íntegramente con material reciclado o de origen sostenible -como algodón orgánico, Tencel ™ o poliéster reciclado- y el resto con al menos un 50 por ciento de materiales de origen sostenible.

En el marco del conversatorio sobre moda y sostenibilidad, H&M respondió preguntas sobre sostenibildad, entre ellas las formuladas por Eme desde Uruguay.

De cara al futuro, tras un año muy particular como ha sido el 2020

¿Cómo han cambiado los objetivos y las estrategias de sostenibilidad del grupo tras la pandemia?

La sostenibilidad está en nuestro ADN, siempre tuvimos una visión a largo plazo y nuestra ambición de liderar el cambio en la industria no ha cambiado. Por el contrario, más que cambiar, nuestros objetivos de sostenibilidad se hacen aún más necesarios en un contexto como este en el que tenemos el desafío de reconstruir un futuro mejor y hacerlo asegurándonos que las medidas de recuperación tomadas hoy no sean a costa de nuestro planeta. Es por ello que, como empresa, sentimos que es más importante que nunca demostrar nuestro compromiso y liderar el camino de la industria. Entre otras acciones, hace unos meses reafirmamos nuestro compromiso con el Pacto Mundial de la ONU al unirnos a la declaración Uniting Business and Governments to Recover Better; y, tal como se anunció en el último reporte de Textile Exchange, lideramos el ranking en el uso de algodón orgánico y plumón certificado.

Estamos convencidos que la sostenibilidad será crucial para continuar nuestro viaje hacia una economía circular y el consumo sostenible mientras generamos prosperidad a través de oportunidades de trabajo.

Sobre los materiales innovadores

Cada vez se ven los textiles surgidos de Conscious disponibles en más tejidos y cada vez más prendas son conscious en H&M: ¿Cuáles son los materiales que consideran que es más viable incorporar a gran escala y hacia cuándo proyectan ser una marca 100% sostenible?

Sobre los materiales, buscamos constantemente materiales y procesos innovadores que puedan hacer que nuestros productos sean más sostenibles. Nuestro objetivo es utilizar solo materiales reciclados u otros de origen sostenible para 2030, en la actualidad, el 57% de los materiales que utilizamos en el Grupo H&M son orgánicos, reciclados u otros materiales sostenibles. Nuestro objetivo es aumentar cada año la participación de materiales sostenibles en nuestro uso total de materiales. Al hacerlo, ponemos a disposición de un grupo más grande de personas opciones más respetuosas con el medio ambiente, ayudamos a elevar estos materiales a escala y generamos demanda para una mayor innovación. Invertimos grandes recursos y trabajamos activamente con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible durante todo el ciclo de vida de la prenda. Somos uno de los mayores usuarios del mundo de algodón orgánico, poliéster reciclado y TENCEL ™.

¿Cuáles han sido los materiales más innovadores desde el punto de vista de la sostenibilidad con los que han trabajado y cuál es el más destacado de 2020?

Desde 2013, año en que lanzamos por primera vez la Conscious Exclusive, hemos venido incorporando materiales muy innovadores algunos de los más destacados han sido:

 Bionic® (2017), hecho de plástico recuperado de costas, vías fluviales y comunidades costeras.

 Econyl® (2018), 100% fibra de nailon regenerada hecha de redes de pesca y otros desechos de nailon. Este material no solo reduce el impacto climático, también es compatible con océanos limpios.

 Piñatex (2019), de fibras de hojas de piña, un subproducto de los procesos agrícolas.

 Orange Fiber (2019), hecho a partir de cáscaras de cítricos sobrante de la producción de jugo de naranja.

 Bloom Foam (2019), espuma flexible hecha parcialmente de biomasa de algas.



En la colección actual también introducimos materiales muy innovadores como RENU, un tipo de poliéster reciclado de alta calidad o VEGEA, un material similar a la piel y elaborado con biorresiduos derivados de la producción de vino. Pero sin duda, es un paso muy importante que un vestido hecho de CIRCULOSA este material es obtenido a partir de celulosa de prendas ya desgastadas del algodón y viscosa el cual se recupera para elaborar nuevas prendas lo cual significa un gran ahorro de recursos naturales y un impacto mínimo para su producción.

Algo destacable de esta colección 2020, más allá de los materiales, es el foco conceptual en la filosofía del modelo circular que promete longevidad y que plasmamos tanto con el uso de textiles de colecciones pasadas, como con el uso de vidrio reciclado (que puede verse en unos aretes, en una pulsera y en una sandalias de la colección), y hasta de los residuos de café de nuestras oficinas en China (que se usó para teñir una blusa de tirantes negros que forma parte de esta colección).