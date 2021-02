El video para quitar el insomnio que se hizo viral en TikTok

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dormir es uno de los placeres de la vida, sin embargo, a veces nos cuesta descansar por diferentes situaciones de nuestra cotidianidad que nos generan estrés. En esos momentos empezamos a presentar trastornos del sueño como el insomnio.

Como consecuencia dejaremos de dormir las ocho horas que recomiendan los expertos y se afectará nuestro estado de ánimo y el rendimiento académico o laboral. En ese momento lo más recomendable es acudir a un especialista para que le ayude a resolver este problema.

Sin embargo, hay personas que prefieren utilizar viejas tradiciones familiares o, inclusive, acuden a las redes sociales para encontrar formas de manejar el insomnio.

En este ámbito digital, un estudiante de psicología utilizó la red social TikTok para compartir un video en el que presenta un ‘truco’ para combatir este trastorno del sueño.

Como se muestra en la publicación, esta persona recomienda realizar una lista mental de cosas que no tengan relación mientras trata de conciliar el sueño. Además, dice que entre menos relación tengan las palabras en las que piense, mejor será el resultado y podrá dormirse más rápido.



Las respuestas de los usuarios varían, pues algunos insisten en que no duermen tratando de evitar que las palabras sean similares.



Otros afirman que el truco sí les sirvió y también se observan comentarios en los que se recomiendan técnicas de relajación o podcasts para dormir.



Aunque esto no reemplaza la necesidad de buscar a un experto en el tema, se puede evidenciar que la cuenta @psychologee presenta contenidos interesantes sobre psicología.



La publicación ya cuenta con más de 4.500 comentarios y un poco más de 6.400 ‘likes’.

Insomnio durante la pandemia



Sin duda, la pandemia del covid-19 generó que muchas personas empezaran a tener trastornos de sueño y un estudio que publicó la Universidad de Southampton (Reino Unido), en 2020, lo confirmó.



En la investigación se encontró que una de cuatro personas empezó a sufrir de insomnio a causa de la emergencia sanitaria mundial.



Además se evidenció que las mujeres, trabajadores de la salud y algunos grupos étnicos tuvieron mayores problemas para conciliar el sueño.