Viral: revelan un secreto militar para conciliar el sueño en dos minutos

El estrés cotidiano, las responsabilidades, los distintos estímulos de la vida digital e incluso las complicaciones de la pandemia de coronavirus pueden provocar serios inconvenientes para conciliar el sueño de noche. Ahora, se viralizó un secreto militar que promete darle una solución a este padecimiento.

El truco utilizado por el ejército estadounidense se reveló originalmente en el libro Relax and Win: Championship Performance, escrito por el entrenador de atletismo Lloyd C. Winter en 1981. Dado que a menudo tienen que dormir al aire libre y en campos de batalla, si un soldado es capaz de descansar gracias a esta técnica, un civil no debería que tener ningún problema.

Se dice que funciona para el 96% de las personas que la usan después de seis semanas de práctica. ¿De qué se trata? Primero, hay que relajar los músculos de la cara, incluida la lengua, la mandíbula y alrededor de los ojos. Luego, hay que liberar la tensión de los hombros tanto como sea posible, seguidos por la parte superior e inferior del brazo. Después, exhalar relajando el pecho y seguir por las piernas, comenzando desde los muslos y bajando. Por último, hay que dedicar 10 segundos a intentar aclarar la mente antes de pensar en una de las tres imágenes siguientes:

* Una canoa en un lago tranquilo con nada más que un cielo azul claro de fondo.

* Estar recostado en una hamaca de terciopelo negro en una habitación a oscuras.

* Repetir “no pienses, no pienses, no pienses” una y otra vez durante unos 10 segundos.

Al cumplir estos pasos, se logra conciliar rápidamente el sueño -en dos minutos, aseguran- y tener un descanso placentero. Según los especialistas, la cantidad de tiempo de descanso recomendado para poder rendir correctamente durante el día es de ocho horas.