Qué pide Netflix de una actriz para que Kate Middleton aparezca en The Crown

REALEZA

En su sexta temporada la serie retratará cuando el príncipe William conoció a su esposa. Las candidatas deben cumplir una serie de requisitos; uno de ellos llama la atención.

GDA / LA NACIÓN

Comenzaron los preparativos de la temporada número seis de The Crown, la serie de Netflix que retrata la historia de la reina Isabel II y la monarquía británica.

Peter Morgan, creador de la producción, y su equipo realizan el casting de la nueva temporada. En la selección para los nuevos personajes que aparecerán allí se presentó un particular desafío: encontrar una actriz que encaje perfectamente con el perfil de una joven . .

Los requisitos exigidos por la producción para elegir a quien interpretará a duquesa de Cambridge son particularmente específicos y deben cumplirse para dotar al personaje de su verdadera esencia. De otra forma, la actual esposa de William no será parte de la serie.

Esta entrega, como las anteriores, respeta el orden cronológico de los acontecimientos en torno a la monarca y su contexto real. Es así que en este caso se narrarán los sucesos que ocurrieron con los miembros del Palacio de Buckingham entre 1997 y principios de los 2000.

En este período en particular, ocurrió el primer encuentro entre el príncipe William y Kate Middleton en la Universidad de St. Andrew. En año 2001, marcó el comienzo de la relación que se afianzó en el tiempo y se consolidó con la boda en el 2011. Hoy, el futuro heredero del trono británico y su esposa tienen tres hijos.

Para plasmar el período de adolescencia y primera juventud del propio William y de su hermano Harry, la producción convoca a actores de entre 16 y 21 años. Pero los realizadores están interesados, además, en encontrar la perfecta Kate.

Los requisitos para interpretar a Kate

El casting de para interpretar a William, Harry y Kate, convocó a alumnos de escuelas secundarias, grupos de teatro y universidades de todo el país. Se especificó que es muy importante el parecido físico con los nietos de Isabel II en su adolescencia (y de la novia del mayor), y que no se requería experiencia previa en actuación.

El diario británico The Sun indicó que el papel de la elegante y juvenil Kate —en 2001 tenía 19 años— será pequeño, pero atractivo, y buscan una intérprete que cumpla determinados requisitos que, de no encontrarse, optarán por desistir de incluir ese personaje.

El perfil que se busca para interpretar a Kate Middleton debe respetar los estándares particulares del encanto y elegancia británicas. Buscan a alguien que pueda capturar lo que los ingleses denominan “the English rose look”. Esto es, un tipo de belleza natural que refleja la esencia de Inglaterra. De hecho, la rosa es la flor nacional de ese país.

Además la actriz deberá tener una edad acorde al tiempo que se reflejará: se busca una joven de entre 16 y 21 años.

En diálogo con The Sun, un integrante de la producción señaló que tener a la duquesa de Cambridge “será una victoria asegurada” para la serie, ya que “atraerá a muchas personas más a verla”. “Especialmente, porque mostrará su relación con William justo cuando su romance comienza a florecer, cuando ambos eran estudiantes”, agregó.

A continuación, la fuente de The Crown agregó que la presencia de Kate será parte de la sexta temporada solo si encuentran una actriz perfecta para el papel. “Ella no es una parte crucial de la historia y su presencia es esencialmente una ventaja, solo sumarán a alguien si encuentran la candidata adecuada”, dijo.



El rodaje de la sexta temporada de The Crown que es, presumiblemente, la última, comenzará en agosto de este año. Quedan un par de meses para encontrar a los candidatos perfectos y ubicar a la joven actriz que porte ese imprescindible estilo "English rose" que es uno de los signos distintivos de Kate Middleton.