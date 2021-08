Errores comunes que debés evitar a la hora de maquillarte para no aparentar más edad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy el uso de maquillaje no es una cosa solo de días de fiesta sino que se ha vuelto parte de nuestra vida diaria y hay quienes no pueden no tener a mano un labial o una base.

En este contexto, una rutina de maquillaje es infaltable y aunque no necesitas ser una experta para lograr un estilo básico, es muy frecuente que se comentan algunos errores. Por esta razón, hemos seleccionado una lista de los más comunes que debés de evitar a la hora de maquillarte.

Y es que, al colocar de manera errónea tu delineador o la forma de colocar el blush, puede estar resaltando puntos de la cara que en realidad quieres ocultar, como las ojeras, las manchas y las líneas de expresión.

Tomá nota de estos consejos para evitar agregarte más años con tu maquillaje:

No preparar tu piel

Preparar la piel e hidratarla antes de agregar cualquier producto es uno de los pasos más importantes y que no puedes olvidar a la hora de llevar a cabo tu rutina de makeup, ya que si la piel no recibe la hidratación necesaria antes de aplicar base y polvos, tendrá un efecto acartonado y seco.

Un tono incorrecto de base

Según los expertos en belleza y maquillaje de Maybelline, uno de los errores más comunes que cometemos es utilizar un tono erróneo en nuestra piel. Al elegir un color más oscuro o más claro de base acentuará tus arrugas y líneas de expresión.