Zapia, empresa uruguaya de IA, desembarcó en Europa y ya supera los 7 millones de usuarios en América Latina

Con más de 7 millones de usuarios en América Latina, Zapia, la startup uruguaya que creó un agente personal de inteligencia artificial (IA), anunció su desembarco en Europa.

Lanzada en 2023, la empresa ya ha captado inversiones por un total de US$ 19 millones. La última ronda, de US$ 7 millones, fue liderada por Prosus Venture -propietaria de iFood, Despegar y OLX- y le permitió apalancar su desembarco en Europa.

De hecho, el anuncio de la llegada de la plataforma uruguaya al Viejo Continente se realizó en AI House, una sede del fondo ubicado en Ámsterdam, Países Bajos, que es uno de los espacios más relevantes de IA en Europa.

Juan Pablo Pereira, CEO de Zapia, responsable del anuncio en AI House, explicó a El Empresario que el desembarco de la plataforma en ese continente se dio a partir del uso creciente de la herramienta en países europeos.

«Veíamos cada vez más usuarios de Europa utilizando el producto y, además, muchas de las dinámicas son iguales a las de América Latina. Ese es un mercado donde la mensajería también ocupa un lugar central en la rutina diaria. Cada vez más usuarios nos pedían que llegáramos allí y también había demanda de más servicios e idiomas. Como trabajamos muy de cerca con Prosus y sus principales ecosistemas son América Latina, Europa e India, y tenemos su apoyo, hicimos el lanzamiento en AI House, la oficina más importante de IA de Europa», relató el CEO.

Juan Pablo Pereira. El CEO de Zapia explicó que la llegada a Europa se debe al incremento de usuarios en ese continente. Foto: Gentileza Zapia

Para Pereira, esta nueva apuesta de Zapia es «paso más» en la construcción de una «plataforma global de agentes de IA para consumidores finales, capaz de operar en mercados donde la vida digital transcurre cada vez más entre aplicaciones de mensajería, correo electrónico, calendario, documentos y herramientas de trabajo».

Potencial para crecer

Según adelantó, en una primera etapa el foco estará puesto en los países donde Zapia registraba un crecimiento natural y orgánico, especialmente Portugal y España.

«Son mercados donde la vida de las personas transcurre en gran parte por WhatsApp, por la comunicación con la familia, el trabajo y los servicios, y por una rutina llena de pequeñas tareas digitales que consumen tiempo todos los días», afirmó.

A su entender, esto genera un «terreno natural para un agente de IA conectado a WhatsApp que no se limita a responder preguntas, sino que entiende el contexto, ejecuta acciones y ayuda al usuario a completar tareas reales».

«Nuestra visión siempre fue construir una IA para el mundo real, no solo para quienes ya dominan la tecnología. El crecimiento en Argentina, Brasil y el resto de América Latina demostró que existe una demanda enorme por este tipo de experiencia. Europa es un próximo paso natural, porque vemos señales culturales y de uso muy cercanas», subrayó.

Asimismo, Pereira indicó que esta expansión tiene un componente de negocio importante, ya que los usuarios europeos son más proclives a pagar una suscripción. «Si bien hoy (los europeos) son solo un 5% del total de usuarios de Zapia, el porcentaje de subscriptores sobre el total de usuarios es casi tres veces más alto», comentó el CEO.

Si bien existen otros asistentes de IA disponibles, Pereira remarcó que el diferencial de Zapia está en la ejecución porque «entiende el pedido». «La gente no quiere aprender un nuevo lenguaje para usar IA; quiere pedir algo de la manera en que ya habla y ver la tarea resuelta», argumentó.

Inicialmente, el mercado europeo se desarrollará desde Uruguay, dijo Pereira, aunque aclaró que, a medida que escale, Zapia evaluará abrir una oficina y formar un equipo para ese mercado.