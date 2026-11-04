Wild Fi se llevó el oro en los Effie Awards Latin America, los premios que reconocen la efectividad publicitaria

Wild Fi fue galardonada en los Effie Awards Latin America, el festival que premia la efectividad publicitaria, en las categorías “Cultura y Arte” e “Impacto Positivo - Diversidad e inclusión”. En ambas se llevó el oro por la campaña Libertadoras, para para el Museo Histórico Nacional y el Museo Juan Manuel Blanes.

Según dijo a El Empresario Valentina Negreira, directora de Operaciones de Wild Fi Uruguay, este "es el resultado de un proyecto que lleva tres años escalando entre entidades gubernamentales y compromisos sociales de volver a revisar los hechos históricos y que las mujeres sean reconocidas". Es "la confirmación del éxito de un trabajo que nos llena de orgullo y que visibiliza una problemática real sobre la omisión de las mujeres protagonistas en la historia de la independencia del país", reflexionó.

La pieza publicitaria ya había sido reconocida previamente en festivales internacionales como El Ojo de Iberoamérica, donde ganó la Plata en El Ojo Sustentable y en PR; el Bronce en El Ojo Contenido y en El Ojo Design y también a Mejor idea país. Mientras que a nivel de festivales locales fue galardonada en la Campana de Oro en la categoría de Oro en Innovación en medios; y en los Effie Uruguay obtuvo una mención especial.

Reconocimiento regional

La agencia decidió presentar esta pieza ante el festival internacional porque "para una institución cultural pública sin inversión en pauta, lograr alcance nacional, validación política y crecimiento sostenido de audiencias representó un resultado especialmente significativo en términos de relevancia cultural", explicó Negreira, y agregó que el proyecto fue amplificado de forma orgánica por la Vicepresidencia de la República, ministerios, intendencias y los principales medios de comunicación del país, por lo que desde Wild Fi entendieron que "no había mejores resultados de éxito que estos", dijo.

En 2025 la agencia ya había sido premiada en los Effie Awards latinoamericanos por un trabajo realizado por la oficina de Wild Fi en Paraguay para AB Inbev (Ta-Da / “Domicilios con descuento”) que se llevó dos reconocimientos: Oro en la categoría ”Servicios de entrega a domicilio” y Plata en la categoría “Directo al consumidor”.