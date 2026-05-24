VML ganó la "batalla" de la creatividad y se coronó como la mejor agencia del Desachate 36

La comunidad publicitaria se reunió este fin de semana en el Hotel del Lago de Maldonado para una nueva edición del Desachate, y este año el foco estuvo puesto en las "peleas" de la industria. Fueron tres días de actividades, charlas y encuentros, que terminaron con una premiación en la que VML se coronó como la mejor agencia del festival.

Las ideas salieron al ring en la edición 36 del evento organizado por el Círculo Uruguayo de la Publicidad (CUP) que premia lo mejor de la creatividad publicitaria, y con 51 puntos VML lideró el ranking de agencias, seguida en el podio por From y Publicis Ímpetu.

Notable, Ogilvy, Olaf, Alva Creativa, Innvented, Amén, Havas, DDB, JuanDiego, Cardinal, Ginkgo y Rambla completaron la lista de los premiados.

El Desachate 36 se realizará entre el 21 y el 24 de mayo en el Hotel del Lago, en Maldonado.

Jurado internacional y grandes premios

La competición contó con un jurado internacional conformado por Florencia Kessler, global creative reputation officer en Grey (Argentina); Rafael Campello, group creative director Latam en Wieden+Kennedy (Brasil); Celeste Dalairac, DGC en Isla (Argentina); y Auber Romero, ECD en Slap Global (México).

Las agencias y también los anunciantes se llevaron Baleros, las clásicas estatuillas del festival. En el ranking Balero Especial del Anunciante, el primer lugar se lo llevó TaTa, con 44 puntos, mientras CPA obtuvo el segundo lugar y Tienda Inglesa el tercero.

El premio a la Mejor Pieza Audiovisual fue para Bienvenido Ronald. Y la productora audiovisual del año fue Cholo Films. Por su parte, la productora de audio del año fue Absolut Estudio de Sonido.

Finalmente, en la categoría Mejor pieza publicitaria para el interior, el Balero se lo llevó la agencia Juna con El barrio a través de la selfi, para Museos de Colonia e Intendencia de Colonia.