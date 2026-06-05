"Vínculos en tensión": las causas de la deshumanización en el trabajo y cómo recuperar la empatía

La convivencia entre humanos y tecnología en las empresas, el cuidado de la salud mental, el tecnoestrés, la gestión de las emociones en el ámbito organizacional y la «negligencia emocional organizacional» son algunos de los temas tratados en el libro que Laura Di Carlo y Cecilia Marrero presentaron esta semana en Montevideo. Vínculos en tensión: entre el sentir y el hacer en las organizaciones contemporáneas busca mirar el mundo organizacional «desde lo humano», destacaron las autoras en la obra.

Laura Di Carlo es psicóloga y consultora organizacional, especializada en comportamiento humano, cultura organizacional y dinámicas vinculares en el trabajo. También es profesora universitaria y cuenta con experiencia como directora y gerenta regional en empresas nacionales y multinacionales.

Cecilia Marrero es magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad, licenciada en Ciencias de la Comunicación, profesora y directora de la sede Tacuarembó del Centro Universitario Regional Noreste de la Universidad de la República. Además, es coach ontológica profesional y consultora en recursos humanos y comunicación organizacional.

Lo digital y lo humano

El vinculo con la tecnología fue uno de los disparadores del libro.

«Entendemos, apoyamos y promovemos el uso de la tecnología porque ha permitido un cambio global», comentó Di Carlo a El Empresario. Sin embargo, en lo que respecta a la gestión de personas, parte de la «deshumanización que existe en las organizaciones, en algunos casos tiene que ver con la tecnología», acotó.

En un mundo digitalizado, donde el tiempo para el encuentro con el otro es escaso, las autoras plantean a «volver a conectar con lo emocional». Según Di Carlo, tanto en la sociedad como en las organizaciones, «las personas demandan el encuentro, el contacto y el tiempo, más allá de todo lo favorable que es, ha sido y será la tecnología».

El libro busca «interpelar» y llamar a la reflexión, no servir de manual para empresas, explicaron las autoras. El objetivo es que los lectores se pregunten: ¿qué nos pasa con las emociones en el trabajo? ¿Qué me pasa a mí con la empatía, con el liderazgo, con el poder? ¿Qué lugar tiene el ego dentro de mi trabajo?

En el marco de la discusión sobre los vínculos entre humanos y tecnología, el libro dedica un capítulo al tecnoestrés, que en contextos organizacionales se vincula a la hiperconectividad, la aceleración del trabajo, la presión por la disponibilidad permanente y la dificultad para establecer limites entre los espacios laborales y la vida personal.

Laura Di Carlo y Cecilia Marrero durante la presentación de su libro en Montevideo. Estefanía Leal

Salud mental en jaque

El cuidado de la salud mental y la gestión de las emociones es otro de los ejes de la obra.

Las autoras aseguran que hoy la salud mental está «en jaque» e invitan a abordar la discusión desde el entendimiento de diferentes patologías como el estrés o el burnout, estados que pueden derivar en situaciones muy complejos. Además, presentan una serie de sugerencias de cuidado para implementar en las organizaciones.

«No queremos romantizar el asunto de la salud mental. Hoy se habla mucho de la felicidad o el bienestar en el trabajo y de las pausas activas, pero no se cuestiona si realmente eso contribuye a un equilibrio entre la vida personal y laboral o si ayuda a que la salud mental no entre en jaque», comentó Di Carlo.

Por su parte, la obra aborda el problema de la «negligencia emocional organizacional», una «forma de maltrato que afecta el bienestar de las personas y el desarrollo organizacional», según explica el texto. Esto ocurre cuando una empresa ignora las necesidades emocionales de sus trabajadores, lo que genera desconexión de los equipos, desmotivación y desgaste profesional.

La autora explicó que muchas veces existe una dicotomía entre las narrativas organizacionales y lo que las personas realmente sienten y viven en su día a día laboral, una negligencia que se produce por lo que no se dice y que lleva a experimentar, por ejemplo, presión sobre los resultados o la productividad.

En ocasiones, los jefes y gerentes de área cargan con la presión de ser «los salvadores que vienen a gestionar equipos de trabajos maravillosos», comentó Di Carlo, y se preguntó: «¿qué está pasando con las emociones de esos mandos medios?».

El libro está dirigido a cualquier persona que esté trabajando o haya trabajado, desde perfiles junior hasta CEO, finalizó.