La docente uruguaya que creó su propio club de lectura e invita a ver clásicos de la literatura bajo otras miradas

Se instaló el frío y el momento es ideal para resguardarse en casa. La estación invita a hacer planes que estimulen la mente, cultiven el espíritu e inviten a aprender. Todo esto lo ofrece Clásicos con Carmen.

La iniciativa es de Carmen Gomensoro, quien, tras años de docencia se reinventó. Estudió un Bachelor of Arts in English en la Universidad de Londres Goldsmith College y obtuvo un diploma en Letras de la Universidad de Montevideo. Su siguiente paso fue crear su propio club de lectura, que comenzó por su familia, se extendió a amigos y ahora va más allá.

«Siempre fui muy curiosa. Me gustó leer y estudiar; reconvertirme es una constante en mi vida», detalla Gomensoro, quien dentro de la literatura se interesó especialmente por el poscolonialismo y su vínculo con la mujer.

Carmen Gomensoro.

Su próximo ciclo de lectura se realizará todos los martes de junio y recorrerá The Bloody Chamber (La cámara sangrienta), de Angela Carter. Publicada originalmente en 1979, la colección de relatos se basa en los cuentos de hadas de Charles Perrault, entre otras figuras del folklore europeo. «Carter reescribe los cuentos de hadas tradicionales mezclando feminismo, posmodernismo y literatura gótica para cuestionar el poder patriarcal y los roles de género que esos relatos suelen reproducir», explica Gomensoro.

En el ciclo aparecerán novias, bestias, deseo y transformación, en versiones más oscuras, ambiguas y provocadoras que las originales.

«Los cuentos nos enseñaban a portarnos bien; tenían una simbología que daba cuenta del lugar de la mujer en determinado momento y sociedad. Me gusta indagar en otra mirada, saber del autor, el poder, la política, el contexto», remarca la docente. La mecánica es sencilla: con la inscripción ($ 600 por charla y $ 2.000 por todas las del mes) los alumnos reciben el material de lectura. Luego, una vez por semana y vía Meet, se debate la obra.

La intención es que todos pueden apropiarse de los textos, aprender y disfrutar de las nuevas miradas que aportan los intercambios.

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