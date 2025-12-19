Lideró grandes empresas de tecnología de Uruguay y el mundo y escribió un libro para inspirar a otros empresarios

Una carrera en el mundo tecnológico que comenzó con un llamado laboral para Microsoft en El Gallito Luis, continuó con experiencias internacionales en gigantes globales como Cisco e IBM, siguió con la expansión de la uruguaya Overactive y su posterior venta a Perficient, y quedó registrada en mails que se mandaba a sí mismo cada vez que aprendía algo nuevo. Todo eso y mucho más recorre el libro de Nicolás Chiappara, Emprender, innovar, liderar. Mi camino en el mundo de los negocios exitosos.

El ejecutivo plasmó parte de su vida y trayectoria profesional en un texto que busca ser inspirador, tanto para quienes están por comenzar un negocio, como para aquellos más veteranos de la actividad corporativa. Se trata de la historia de alguien que pasó de ser empleado a emprendedor, ejecutivo e inversor, contada en primera persona.

«Convertir todo lo que he aprendido en un libro, por un lado, me dio la posibilidad de impactar a más personas, y al mismo tiempo, me representó un desafío. Esa fue mi motivación, porque siempre fui alguien que se enfrentó a situaciones para las que no estaba preparado, y de alguna manera, las superé», contó el autor a El Empresario. Además, aseguró que siempre le gustó hacer aquello que no sabía, para aprender y superarse a sí mismo.

Conferencia por presentacion del libro Emprender Innovar Liderar de Nicolas Chiappara, en Piso 40 del World Trade Center de Montevideo, ND 20251125, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Enseñanzas

Al referirse a los tres conceptos del título de su obra —emprender, innovar y liderar—, reflexionó: «Emprender es animarse a hacer. Para destacarse, en el camino hay que innovar, hacer las cosas diferente a los demás y aportar valor. Cuando uno es líder, puede generar un impacto en las personas, y a través de ellas amplificar el efecto. Y al liderar líderes, uno no da órdenes ni directrices, sino que permite que esos líderes generen impacto también». Por ejemplo, tras haber ocupado cuatro veces un cargo de gerente general, uno de los capítulos detalla los pasos que dio como CEO, «pero no con recetas», sino a través de experiencias y anécdotas.

El libro está acompañado por una serie de fotografías que ilustran las diferentes etapas de su vida corporativa y agregan valor a una lectura que busca acompañar al lector. E incluye entrevistas a personas que han sido clave en su carrera.

La obra, publicada en conjunto con El País y disponible en kioscos, a través del sitio web coleccionables.elpais.com.uy, del teléfono 2900 41 41 o con su canillita de confianza, retrata sus aprendizajes, desafíos y logros.

El título se presentó en un evento realizado en el club de ejecutivos Piso 40, en el que el autor, entrevistado por el periodista de El Empresario Antonio Larronda —quien colaboró en la redacción del libro—, contó el trasfondo de su historia de vida empresarial.

Referentes del mundo de los negocios, colegas, amigos y la familia de Chiappara acompañaron el lanzamiento.

Ante un calificado auditorio reunido en el Piso 40, se llevó a cabo la presentación del libro del empresario Nicolás Chiappara. Foto: Ignacio Sánchez / Archivo El País.

Rumbo definido

El ejecutivo asegura que a lo largo de su carrera tuvo grandes líderes —como Jaime Valles, actual presidente de Amazon en Asia—, que maximizaron sus habilidades y lo motivaron a tomar riesgos, así como personas muy talentosas en sus equipos, entre ellas uno de los vicepresidentes de Mastercard a nivel global, quien fue su colaborador.

«Hace unos 25 años, hablando con quien había sido mi jefe en Microsoft, me dijo: ‘Ten un sueño, algo que le dé sentido a la vida, nunca tomes decisiones que te desvíen de él y siempre haz lo que te digan que vas a hacer’. Hasta hoy repito esas palabras, porque entendí que hay que tener una dirección y ser consecuente con el rumbo que uno ha definido. Ese fue un momento que me marcó, y fue lo que seguí a lo largo de mi carrera: un sueño, una meta», destacó.

Los sueños no se cumplen, se trabajan. En su libro, Chiappara detalla los pasos que siguió para alcanzar esos anhelos.