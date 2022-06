Uruguayos viajan por el mundo y se conectan para trabajar en modo remoto, una tendencia que crece en empresas

Lucía Aguilar, head of marketing



Barcelona, Buenos Aires, Escocia (Edimburgo y Highlands), Londres y Bucarest son los destinos desde donde Lucía Aguilar, head of marketing de Tryolabs hizo y hará teletrabajo. «En 2021 trabajé un mes desde el exterior y en 2022 serán cinco. Mi experiencia me ha enriquecido. Siempre soñé con mi desarrollo profesional a la par de conocer culturas y lugares. Y aporta desde lo profesional. Las reuniones son en mis tardes (mañanas de Uruguay), lo que llevó al equipo a ser más sensible con respecto a las disponibilidades y prioridades de todos», dijo. Esta experiencia ha hecho crecer su productividad y satisfacción, remató.