Globant abre oficinas en Maldonado y presenta hub Globant X en Uruguay

Globant, compañía nativa digital que ofrece servicios de tecnología innovadores, anuncia la apertura de sus nuevas operaciones en Maldonado, donde contratará más de 150 profesionales para 2022, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de talento en el interior del Uruguay y potenciar el ecosistema local. A su vez, se creará en el país el primer Centro (hub, en inglés) de Globant X, la división de innovación y desarrollo de productos y plataformas de la compañía.



“Seguimos apostando por profundizar nuestra presencia en Latinoamérica. Uruguay tiene un mercado con profesionales emprendedores y con excelentes capacidades de liderazgo, que lo hacen un lugar perfecto para ubicar nuestro primer centro de innovación y disrupción de plataformas de Globant X”, sostuvo Guibert Englebienne, co-fundador, presidente para Latinoamérica, Globant X y Globant Ventures.



“Globant X surge de la creencia profunda de que las industrias deben ser reinventadas y creemos que Uruguay puede ser un actor fundamental para lograr que la innovación que nació dentro de Globant genere un impacto positivo en nuestros clientes en todo el mundo.”.



Globant X es la división de innovación de Globant donde se crean y desarrollan iniciativas disruptivas para impulsar la transformación digital de las empresas en forma ágil e innovadora. Su portafolio incluye un grupo de productos como Star Me Up o Augmented Coding que combinan el poder de la IA (inteligencia artificial, según sus siglas en inglés), las tecnologías emergentes y exponenciales, y la revolución cognitiva para potenciar distintos aspectos de las organizaciones. Estos productos y plataformas transforman la experiencia del usuario, la cultura, el uso de datos, los procesos y hasta las estrategias comerciales.



El intendente de Maldonado, Enrique Antía agradeció confianza de Globant al anunciar creación de 150 puestos laborales. “La empresa, que desembarca en el departamento, cierra la ecuación para un anhelo del jefe comunal, transformar a Maldonado en un destino donde los jóvenes puedan trabajar”, remarcó el intendente.



“Con esta apertura buscamos seguir llevando las oportunidades a donde esté el talento, sin importar donde se encuentre, para que cada vez más personas accedan a carreras de proyección global desde sus ciudades de origen”, sostuvo Vivian Sauksteliskis, VP of Operations de Globant en Uruguay. “Uruguay tiene un mercado de talento impresionante a lo largo de todo su territorio. Estamos convencidos de que la apertura en el departamento de Maldonado no hará más que impulsar nuestras capacidades a un nuevo nivel, llevando oportunidades de desarrollo profesional al interior del país”



El anuncio de la compañía se da tras la presentación de sus nuevas oficinas en Montevideo, con más de 2700 m2, donde se expresó los planes de duplicar su equipo local con una inversión de 60 millones de dólares en tres años. A su vez, estas nuevas operaciones se enmarcan dentro de los planes de expansión de la compañía en Latinoamérica donde recientemente confirmó su llegada a diversas ciudades de la región como Barranquilla (Colombia), Viña del Mar (Chile) , Arequipa (México) o Bariloche, y Tierra del Fuego (Argentina).