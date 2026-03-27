Trecento, un reducto que conquista con delicias y una excelente atención de un clan con tradición gastronómica

Avenida Rivera 2694, esquina Soca. Anótese la dirección y en cuanto ande por la zona no dude en detenerse en Bar Trecento. Por suerte, para conocerlo, el horario y la propuesta de menú son amplios:abre a las 9 de la mañana y cierra pasada la medianoche.

El emprendimiento es liderado por una familia, con experiencia y tradición gastronómica. Laura Leza, sus hijos Juan Carlos y Diego Marotta, y sus nueras Martina Núñez y Valentina Cirigliano llevan adelante el renovado bar. «Hacemos esto con mucho cariño. Nos aseguramos de que más allá de las preparaciones, tengamos una atención que busque la excelencia», detalló Juan.

El trato hacia los clientes les ha permitido posicionarse en Pocitos, al punto que el boca a boca los dio a conocer tanto entre habitués del barrio como entre visitantes de otras zonas. «Logramos que las visitas se repitan y así nos vamos haciendo de una buena clientela; los que vienen, regresan y eso nos alegra mucho», agregó.

La casa también ofrece servicio de take away y cuenta con delivery propio (092 581 226 y 2708 7876).

El horario de atención permite brindar un servicio de cafetería que incluye tés, submarinos o un buen café, que siempre puede acompañarse con medialunas, sándwiches, avocado toast, scones, alfajores o deliciosas tortas. Entre ellas se destaca una rogel imperdible; tampoco faltan la de chocolate y dulce de leche, la carrot cake o la red velvet. Además, hay promos de merienda para dos (la que se bautiza Trecento es un gran sí).

A la hora del almuerzo o cena, el menú ofrece variedad de milanesas —hay tablas con cuatro opciones—, además de ensaladas, wraps y pastas. Las minutas —como chivitos, panchos, fritas, hamburguesas artesanales, fainás y pizzas— también son parte de la propuesta.

La tabla de pizza es ideal para compartir —entre cuatro o más comensales— y permite elegir hasta cinco sabores. Es tan deliciosa como abundante. Un consejo: hagan lugar en la mesa porque ocupa todo el espacio.

Por si fuera poco, Trecento tiene un menú semanal con sugerencias para cada día.

Bar Trecento