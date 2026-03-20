Nace la Sociedad del Ron de Uruguay con evento gastronómico y tragos especiales en Baco Vino & Bistró

La propuesta de Baco Vino & Bistró crece. La semana que viene, el «lugar del vino» en Montevideo será escenario de la Edición Fundacional de la Sociedad del Ron de Uruguay.

«Empezamos a reunirnos con un grupo de amigos a hacer lo que bautizamos Noches de ron; creamos un espacio para difundir su cultura: degustamos destilados y contamos anécdotas sobre esta bebida», contó Miguel de Souza Suárez, uno de los impulsores de la Sociedad. «Llegó el momento de formalizar este espacio», agregó.

La sesión fundacional, prevista para el próximo 25 de marzo, combinará distintos tipos de ron y será conducida por el sommelier Richard «Nino» Ausán, detalló.

«Un trago de bienvenida -un Rum Old Fashioned elaborado con Ron Barceló Gran Añejo- dará el puntapié inicial de la noche que incluirá variedades como Doorly’s 14 (Barbados), Brugal 1888 (República Dominicana), Angostura 1787 (Trinidad y Tobago), y finalizará con Pampero Aniversario (Venezuela). El cierre será con Expresso Martini con Ron Angostura 7. Empezamos con sabor, cultura y será el momento del encuentro», adelantó De Souza Suárez.

La bebida se armonizará con una propuesta gastronómica especial de Baco. «Maridaremos las variedades de ron con vol-au-vent de mariscos, un salmón al eneldo, una curaduría de quesos y ojo de bife con salsa de pimienta», detalló Sophie Le Baux, propietaria del restaurante que dirige junto a Matías Fasolo. La noche concluirá con una tarta de chocolate amargo con helado de pistacho.

«Tenemos muchas novedades y propuestas, como el stand up que impulsamos bajo la batuta de Denise Oper (domingo 22), la cata por el Día Internacional del Queso -cuando degustaremos productos franceses y uruguayos (viernes 27)-, la cena con Viña Cobos (jueves 2 de abril), Cena & cine con Alva Sueiras (miércoles 8) o la Cata de Albariño (miércoles 15)», adelantó Le Baux. «En paralelo con Avinate.uy impulsamos El ABC del vino, un curso de iniciación teórico práctico de cuatro clases. Todo lo compartimos en nuestro Instagram», concluyó.