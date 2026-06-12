Tras el éxito de "Barbie", Mattel vuelve a llevar al cine a sus juguetes con He-Man

¿Cómo se puede superar un éxito de taquilla de US$ 1.500 millones como la película de Barbie?

Si eres Mattel, el gigante de los juguetes, pasas a la siguiente muñeca. O mejor dicho, a la siguiente figura de acción.

He-Man fue el sucesor hipermasculino de la compañía tras el éxito arrollador de Barbie, tan popular entre los niños a mediados de la década de 1980 como la explosiva muñeca.

El viernes 5, estrenó su propia película de acción real de US$ 170 millones, Amos del Universo, la segunda película de Mattel basada en juguetes nostálgicos mucho más familiares para los padres que para los niños de hoy.

También se están desarrollando películas sobre Hot Wheels y Polly Pocket. Matchbox: la película, protagonizada por John Cena, se estrenará en Apple TV en otoño.

En muchos sentidos, Amos del Universo representa una apuesta más arriesgada para las ambiciones de Mattel de consolidarse como una potencia en Hollywood que la que supuso Barbie. Mientras que la muñeca se ha mantenido vigente durante generaciones, He-Man se ha quedado estancado en los años 80. El espectador cínico de hoy, criado con las sofisticadas franquicias de Star Wars y Marvel, podría burlarse de la extravagante melena rubia y la actitud seria del personaje original de He-Man.

Desde Mattel ya están intentando establecer expectativas.

«No necesitamos que todas las películas sean la próxima Barbie para que sean importantes y tengan un impacto real», declaró Ynon Kreiz, CEO de Mattel, en una entrevista.

Margot Robbie en "Barbie". Foto: Difusión

La incursión de la juguetera en Hollywood sigue los pasos de Disney, que también ha intentado explotar el universo Marvel. Durante décadas, las compañías de juguetes operaron con un modelo de licencias, vendiendo sus personajes a los estudios de cine por una tarifa fija y un pequeño porcentaje de las ventas. Esto las dejaba a merced de ejecutivos creativos externos que a menudo dejaban que los proyectos se estancaran.

Bajo la dirección de Kreiz, Mattel ha dado un giro radical, exigiendo supervisión creativa y plazos de producción estrictos. El objetivo es una estrategia económica cíclica: crear un éxito de taquilla mundial que impulse las ventas de juguetes, lo que a su vez generará más películas y, por consiguiente, más ventas de juguetes.

Y, al menos según ese criterio, Amos del Universo ya es un éxito para Mattel.

«El producto se está vendiendo rápidamente, tanto para los fans de siempre como para la nueva generación. En cierto modo, incluso antes del estreno de la película, ya es un éxito», sostuvo Kreiz.

Sin embargo, en el fin de semana de estreno la película recaudó solo US$ 29,3 millones en Norteamérica, menos de los US$ 35 millones que indicaban las proyecciones. Por otro lado, las críticas han sido positivas. Rotten Tomatoes, el sitio web que agrega reseñas, le otorgó una calificación del 72% (Barbie logró un 88%).

Figura de He-Man

El viaje a la pantalla

Trasladar la mitología de He-Man a una película moderna le ha llevado a Mattel más de 15 años.

En 2009, Sony Pictures compró los derechos cinematográficos a Warner Bros., pero guionista tras guionista fracasó en su intento de dar con el guión.

En 2018, Kreiz se unió a Mattel y retiró todos los derechos de los diversos títulos de la compañía, incluyendo Amos del Universo, porque, según dijo, sentía que las líneas de juguetes no eran una prioridad para los estudios.

Cuando Kreiz firmó nuevas licencias, añadió métricas para obligar a las empresas a actuar en cuestión de meses, no de años, y a compartir cierto control creativo con Mattel, que había contratado al productor Robbie Brenner para gestionar su estrategia.

Al final, fue Amazon MGM Studios —bajo la dirección de Courtenay Valenti, quien supervisó la producción de Barbie en Warner Bros.— quien finalmente produjo Amos del Universo.

«Si logras captar al público para quien era un personaje entrañable y a sus hijos, tendrás una base de público sólida», afirmó Valenti en un correo electrónico. «Se convierte en una experiencia nostálgica para los padres que desean compartir con sus hijos. Francamente, esto formó parte de la estrategia con Barbie y, me imagino, también con muchas de las marcas icónicas de Disney».

Nicole Sperling

The New York Times