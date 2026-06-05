"Tirarse al agua", replicar modelos y más: los consejos de cinco referentes para internacionalizar empresas uruguayas

Expertos lideraron las 60 mesas de mentoría desplegadas en el Centro de Eventos del LATU durante la Mega Experiencia Endeavor, celebrada el 28 de mayo. Comunicación, finanzas e innovación fueron algunos temas abordados por profesionales que ayudaron a emprendedores a repensar sus retos de negocio.

El CEO y cofundador de Zapia AI, Juan Pablo Pereira; el cofundador y jefe de operaciones de Funtour, Javier Rocha; el group leader de Vesta Software Group, Nicolás Chiappara; el jefe de operaciones de 5M Travel Group, Alejandro Esperanza; y el vicepresidente de Corporate Affairs & Payments Acquiring en Scanntech, Diego Slinger, compartieron sus visiones sobre internacionalización de firmas uruguayas. En esta nota, relatan las principales inquietudes de los emprendedores y sus consejos para salir al exterior.

Unas 60 mesas de mentoría recibieron a emprendedores en el evento. Gentileza: Endeavor

Diego Slinger

La duda sobre si los fundadores deben emigrar, junto con las implicancias jurídicas, fiscales y operativas, fueron las principales inquietudes. El ejecutivo abordó temas societarios y regulatorios, e indicó que esos aspectos no deben frenar la expansión.

«La internacionalización no se puede delegar completamente» sostuvo, y destacó la cercanía de los fundadores en etapas iniciales. Validar una oportunidad real de negocio y no subestimar las diferencias entre mercados es clave.

Javier Rocha

La dificultad de delegar y armar equipos capaces de sostener el crecimiento fue un planteo reiterado. «Para escalar se necesita pasar de ser el mejor ejecutor al mejor constructor de equipos», indicó. También advirtió que no es posible crecer si todo depende de una persona.

Para Rocha, llegar al exterior no significa necesariamente que la firma esté preparada para consolidarse en él, y consideró que ese salto «es menos un desafío comercial y más uno de liderazgo, cultura y confianza».

Juan Pablo Pereira

«Las dudas estaban enfocadas en los primeros pasos, cómo arrancar o conseguir el primer cliente. Las ventas, el crecimiento y la parte legal era lo que más les preocupaba» a los emprendedores, contó el CEO de Zapia. El ejecutivo les propuso «tirarse al agua cuanto antes e ir aprendiendo a medida que se avanza; arrancar e ir de menos a más». También señaló que es más difícil crecer en el exterior que en Uruguay y que requiere un esfuerzo mayor.

Emprendedores y expertos intercambiaron en la Mega Experiencia Endeavor. Gentileza: Endeavor

Alejandro Esperanza

Cómo medir el mercado exterior, cuál es la mejor forma societaria y cómo acceder a capital para internacionalizarse fueron las consultas que más recibió Esperanza.

Una veintena de em-prendedores le preguntó cómo conquistar el mercado en destino —algo que, según dijo «aumenta las posibilidades de éxito»—, cómo definir los roles necesarios dentro de la empresa para su salida al exterior y la importancia de consolidar el product market fit en Uruguay antes de dar el salto internacional.

Nicolás Chiappara

Al pensar en su internacionalización, a las empresas les surgen varias preguntas. En la Mega de Endeavor, la principal fue cómo replicar en el exterior lo que funcionó a nivel local, dijo el ejecutivo.

Su consejo es documentar los aciertos y los desafíos, para identificar fortalezas, capitalizar aprendizajes y minimizar fallas. Con un modelo replicable, «la internacionalización deja de ser un salto al vacío y se convierte en un proceso más estructurado, con mayor probabilidad de éxito», afirmó.