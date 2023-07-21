Rafa Nadal, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo compiten en la "cancha" hotelera

Los deportistas top comienzan a crecer de forma exponencial en el mundo de los negocios. Y en el caso de Rafa Nadal, Leo Messi y Cristiano Ronaldo, por ejemplo, una de sus grandes apuestas es el sector hotelero.

Nadal, junto a Meliá Hotel Internationals y su fundador Gabriel Escarrer, abrió en junio en Palmanova (Mallorca) el primer hotel de ZEL, la nueva marca surgida de esta unión. Cuenta con 165 habitaciones.

Por su parte, Messi comenzó su aventura empresarial en el sector en 2017 junto al Majestic Hotel Group. De ahí nació la cadena MIM con seis edificios en enclaves cotizados: Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret y Andorra.

Un año antes, Cristiano Ronaldo y el Grupo Pestana, firmaron una joint venture de € 75 millones, creando la marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels, abriendo en Funchal, Lisboa, Madrid, Nueva York y luego en Marrakech. Entre sus distintos complejos la marca supera las 500 habitaciones.

Luis García Álvarez, gestor del Fondo Mapfre AM Behavioral Fund, explica los motivos que llevan a deportistas de élite a valorar las «finanzas del comportamiento». «El deportista del siglo XXI tiene a su disposición una serie de herramientas para que su impacto no se limite a los resultados que consigue en su disciplina. Sus conocimientos en determinadas áreas, carácter, contactos y repercusión pública les colocan en una posición de clara ventaja para emprender o invertir en ciertos sectores, si dedican tiempo a formarse y eligen la compañía adecuada», afirma.

«Para dar sus primeros pasos en el mundo de la inversión, muchos de estos deportistas eligen sectores en los que se sienten cómodos. Es el caso, por ejemplo, de Rafa Nadal, Messi o Cristiano Ronaldo, que han inaugurado cadenas de hoteles. Se trata de negocios que conocen bien y cuyas dinámicas financieras no resultan excesivamente complejas de entender. Sus carreras los han llevado a a viajar frecuentemente, por lo que han tenido ocasión de acumular multitud de experiencias, positivas y negativas, en este sector. Y esto puede aportar valor en el desarrollo del negocio», indica.

Inversiones en cadena

ZEL, de Nadal, desarrollará 20 hoteles en los próximos cinco años en América, Asia y Oriente Medio. Aunque el 80% de esos complejos ya existen, se realizará una remodelación para alinearlos a la nueva marca, mientras que el restante 20% se construirán desde cero.

El imperio hotelero de Messi bajo la marca MIM concentra 444 habitaciones entre sus seis establecimientos. El capitán de la selección argentina, que posee un patrimonio estimado en más de US$ 1.100 millones según la revista Forbes, ha realizado cuantiosas inversiones en el sector. Por ejemplo, en 2017 desembolsó nada menos que € 30 millones para comprar el hotel que renombró como MIM Sitges en Barcelona.

CR7 dejó huella tras su paso por Madrid. A su enorme cantidad de goles y títulos jugando para el Real Madrid, el portugués añadió su faceta empresarial, que aún perdura con emprendimientos como el hotel Pestana CR7 en la Gran Vía. El complejo conllevó una inversión de € 13 millones y fue inaugurado hace dos años.

García Álvarez concluye que a la hora de hacer negocios, los deportistas de élite demuestran cada vez más interés en formarse en temas empresariales, es decir, «conocer mejor cómo y dónde invertir su patrimonio o en prepararse bien para emprender con una base más sólida».

