Quién es Cris Auditore Zimmermann, el inversor alemán que busca invertir hasta 10 millones de euros en Uruguay

A priori, el nombre Cris Auditore Zimmermann en Uruguay resulta casi desconocido. Sin embargo, se trata de un importante inversor alemán que visitó el país este año por segunda vez consecutiva en busca de oportunidades de negocios donde colocar los capitales que gestiona.

«Hasta ahora no he visto muchas oportunidades, pero me interesa Uruguay; me gustaría encontrar algo», reconoce en entrevista con El Empresario.

Auditore Zimmermann tiene la particularidad de representar un tipo de capital que raramente visita el país como el de las family offices europeas de segunda generación. Nacido en Alemania, pero con raíces familiares en Sudáfrica, vivió varios años en Frankfurt, hasta que por la pandemia se mudó en 2021 a Mallorca, donde hoy reside con su familia.

A lo largo de su trayectoria ha creado más de 20 empresas en cinco países. Desde 2023 colidera Medici Global Ventures, una organización dedicada a la formación y el desarrollo de emprendedores y empresarios, así como de sus negocios.

Con décadas de experiencia en inversiones, comentó que desembolsa entre 5 y 10 millones de euros por proyecto y destacó que Uruguay se ha convertido en un destino de inversión atractivo para este tipo de fondos. «El realineamiento geopolítico que sigue a la guerra en el Viejo Continente está llevando a familias con capital a buscar jurisdicciones estables fuera de Europa. En este contexto, Uruguay aparece como una anomalía positiva dentro de América del Sur por su estabilidad y seguridad», afirmó.

Inversor. Con décadas de experiencia en inversiones, comentó que desembolsa entre 5 y 10 millones de euros por proyecto. Foto: Leonardo Mainé

También reconoció que le sorprendieron algunas reglas fiscales. «En esta segunda visita hablé con dos emprendedores que vendieron sus empresas casi sin pagar impuestos. No lo sabía», reveló.

Sin embargo, el punto que más le llamó la atención es la calidad de los emprendedores. «Encontré perfiles tecnológicos muy innovadores y con valores que me gustan. Porque mi modelo de inversión no es solamente hacer crecer algo muy rápido y después irme; es un poco más profundo. Hago mis inversiones de forma muy natural y no estoy buscando solamente números o un proyecto», explicó.

Al referirse a los sectores que más le seducen en Uruguay, se definió como «agnóstico», aunque señaló que la tecnología y la agricultura son sus primeras áreas de interés.«En tecnología ya tomé contacto con referentes del ecosistema local. En agricultura también me gustaría, porque históricamente invierto en activos físicos, en algo que pueda tocar», detalló.

Su interés en Uruguay no es solo personal. Mantiene contactos con familias y empresas que además de invertir buscan abrir el mercado regional. «Por ejemplo, soy parte de un advisory board de una familia muy grande de Alemania que ahora vive con su family office en Suiza. Manejan grandes barcos en todo el mundo y estamos hablando sobre Sudamérica», indicó.

Legado familiar

Las primeras inversiones de Auditore Zimmermann se remontan a sus 19 años, con capitales familiares. Su tío, que vivía en Sudáfrica, quería invertir en Alemania y lo contactó. Era su primer año en la universidad -estudió abogacía- y decidió aceptar.

«Compré 25 apartamentos en el centro de Frankfurt. Un año después fueron 50, y con 21 adquirí 100. Por 25 años, compré edificios, hoteles y muchas cosas», recordó.

Actualmente cuenta con una family office fuera de Frankfurt que invierte en dos sectores, inmobiliario -solo en Alemania- y private equity -con inversiones directas en el resto del mundo-. «También me gustan los negocios de alimentos. Abrí una empresa de catering, tengo restaurantes y cafés», agregó.

Esta trayectoria hizo que nunca ejerciera como abogado, sino que se convirtiera en experto en desarrollo de negocios. «A lo largo de mi vida trabajé como consultor para empresas, ayudándolas a abrir nuevos mercados o a hacer crecer su negocio».

Este camino inversor despertó en él un especial interés por los legados familiares. Esto lo llevó a investigar la historia de los Medici, la dinastía florentina que -según afirmó- «definió el modelo de lo que hoy llamaríamos un family office».

De ese estudio nacieron dos libros en los que explora cómo construir proyectos que trasciendan al fundador. «Busco entender cómo puedo crear un legado para mi familia. Por eso creé, junto a otras, la Fundación de Familias. Mi otra tarea es crear una comunidad de inversores y familias interesados en diversificar su portafolio y aprender cómo crear un legado», explicó.

«Viajo por el mundo, conecto con otras familias y busco mercados estables en un mundo en movimiento. Una manera de liderar una vida significativa y crear un legado es ir estratégicamente más allá del negocio, como hicieron los Medici», concluyó.