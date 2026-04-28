MIEM lanzará en mayo una red de parques industriales para hacer crecer la actividad, la inversión y el empleo

En Uruguay, hay un total de ocho parques industriales habilitados, de los cuales cinco se encuentran en el departamento de Canelones. Ya operan 112 empresas en los parques industriales con la creación de 1400 empleos directos, de acuerdo con información del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)

"Se busca dar impulso a esta herramienta e incentivar a las empresas para que aprovechen los beneficios de estar dentro de los parques aprobados y en funcionamiento", sostuvo el director nacional de Industrias, en diálogo con El País.

A propósito de la expansión del número de parques industriales, Míguez planteó la necesidad de "salir del área metropolitana” para que otras empresas, en otras zonas del país, y no solo en el área metropolitana, puedan aprovechar esta herramienta.

El MIEM, a través de la Dirección Nacional de Industrias, trabaja en el lanzamiento de una red de parques industriales, con el objetivo de mejorar la competitividad. "Vamos a invitar a los desarrolladores públicos y privados a identificar nuevas medidas para fortalecer la actividad dentro del sector, la calidad del empleo y mejorar con la inserción en el desarrollo territorial, que hace a la movilidad y el acceso a las herramientas públicas" de promoción,

En cuanto a las actividades desplegadas dentro de los parques industriales, se llevan adelante tanto actividad industrial transformadora así como prestación de servicios logísticos, que también cuentan con beneficios de promoción, indicó Míguez.

También el MIEM está aportado sus enfoques y aportes al proyecto de ley que elabora el gobierno sobre la mejora de la competitividad, a partir de la convocatoria planteada por el propio presidente de la República, Yamandú Orsi.

"Estamos todos los ministerios realizando aportes en la elaboración de la iniciativa, junto con las cámaras empresariales y la organización de trabajadores, para implementar medidas concretas además de actualizar normas, con el fin de simplificar procesos y mejorar el nivel de competitividad del país a partir de la aprobación de una ley", indicó Míguez.

Finalmente, expresó: "Cuando una empresa se instala en un parque, no solo mejora su propio desempeño. También aporta a un ecosistema más eficiente, más competitivo y más sostenible. Se aprovecha mejor la infraestructura, se ordena mejor el desarrollo industrial y se multiplican las externalidades positivas para el territorio generando empleo de calidad en el territorio".